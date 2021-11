La pandemia ha sido dura para todos, y una de las personas a las que le ha afectado de una forma muy fuerte ha sido a la cantante Tamara. Nieta del gran cantaor de flamenco Rafael Farina, la artista se ha especializado a lo largo de su carrera en cantar boleros y su fama es muy grande tanto en España como en Latinoamérica.

Pero, debido a la pandemia de la Covid, ha visto parada su carrera y su vida de manera drástica. "18 meses sin ingresos. No entraba dinero en casa. Solo salía. No había actuaciones, y el ocio nocturno es lo último que ha abierto", ha confesado la artista, algo sobre lo que ya habló al salir de MasterChef Celebrity.

La joven cantante ha sido entrevistada por Carlota Corredera y ha hablado sin tapujos sobre cómo han vivido en casa los problemas de la pandemia: "Ha habido días que te venías abajo. Me preocupaba el futuro. Sobre todo el de ellos, el de mis hijos. Pensé en desprenderme de mi casa. Hemos tenido que pedir dinero a amigos".

Tamara, que tiene 4 hijos, ha explicado que han tenido que apretarse mucho el cinturón y que han llegado a quedarse sin ahorros, siempre tratando de no mostrarles la angustia a sus hijos. "Hemos intentado no transmitirle nuestra angustia, pero a los niños siempre hay que contarles la verdad. Los niños sabían en las circunstancias en las que estábamos. 4 niños no son igual que 1 o que 2".

Pese a todo, ha querido cerrar la entrevista con un tono más positivo, cantando un trozo de su próximo single, y también queriendo dejar claro que no quiere dar pena: "No estoy arruinada. Hay gente que lo ha pasado muchísimo peor que yo. Al menos nosotros podemos seguir tirando para delante".