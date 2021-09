'MasterChef Celebrity 6' ya tiene a su primera expulsada: "Tengo cuatro hijos, mi situación es difícil de mantener"

MasterChef Celebrity 6 emitió su primera entrega este lunes La 1. En esta edición, uno de los castings más variopintos hasta ahora tendrá que poner a prueba sus pinitos en la cocina acompañado, como siempre, por los jueces más exigentes: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Eso sí, poco duró la alegría del comienzo, pues ya la primera gala se saldó una expulsada. Ocurrió después de que, en la prueba en exteriores, el equipo peor valorado fuese el azul, con Terelu Campos, Carmina Barrios, Eduardo Navarrete, Vanesa Romero, Juanma Castaño, Tamara y Arkano.

Como premio por tener la mejor actitud en el desafío, los jueces le encomendaron a David Bustamante que salvase del foso a dos de sus compañeros, eligiendo a Juanma Castaño y Arkano, que se libraron del cocinado.

Este consistió en preparar un plato de gold food, es decir, comida para ancianos, con la maquinaria que los propios aspirantes repartieron. Ya mientras los jueces, acompañados de Aurelia y Guadalupe (MasterChef Abuelos), visitaron a Tamara, sospecharon que algo en su plato no estaba bien.

Y es que, el punto del solomillo que estaba preparando no era el correcto. Algo especialmente notable porque, a diferencia de otros de sus compañeros, la cantante tuvo unos instrumentos de cocina bastante favorables. Cuando llegó la cata, la sevillana comenzó a llorar ante las críticas negativas.

"Si salgo, no me lo perdonaré en la vida. Tengo cuatro niños y tienen que estar orgullosos de mí", dijo, muy afectada, la cantante. Y sus peores vaticinios se cumplieron. Los mejor valorados del reto fueron Iván Sánchez, Carmina Barrios y Terelu Campos; y los peores Eduardo Navarrete, Vanesa Romero y la cantante, siendo esta última la expulsada.

Hoy despedimos de las cocinas de #MasterChef a @Tamara_online. Gracias por formar parte de esta gran aventura. ¡Eres puro talento y una luchadora! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/RLrE0GMCAF — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021

La intérprete de boleros comenzó a llorar mientras sus compañeros le daban un fuerte abrazo. "Soy muy guerrera y luchadora, igual que soy muy intensa para cantar", dijo la artista, ya en entrevista con Pepe Rodríguez, que quiso saber por qué la joven estaba sufriendo tanto.

"Tengo cuatro niños y es difícil de mantener. Con la pandemia, ni yo doy conciertos ni mi marido trabaja, es una situación complicada", explicó Tamara. Su amuleto, agua bendita de siete iglesias diferentes, no funcionó. "Me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes”, añadió, más tranquila.