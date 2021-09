Un comentario de broma, aunque inoportuno, provocó este lunes un tenso encontronazo entre Terelu Campos y Juanma Castaño en el estreno de MasterChef Celebrity 6. El periodista deportivo hizo un comentario jocoso, pero la colaboradora de Viva la vida quiso cortarlo en seco.

Ambos se enfrentaban juntos a la primera prueba, y aunque durante el cocinado demostraron buena sintonía, lo cierto es que después eso se desvaneció. Aunque, eso sí, de manera divertida.

Terelu debía probar el plato del periodista deportivo y, cuando se disponía a hacerlo, este le dijo: "Tú ten en cuenta también de donde vienes. Tu pasado es tu pasado". Algo que no sentó nada bien a la tertuliana. "Oye, que me estoy mosqueando", le adelantó.

"No, no, no quería decir eso. Quise decir que tus novios en la primera cita no te harían una lubina con pasta de patatas", volvió a contraatacar él. "¿Pero tú qué tienes que decir de mis novios? No, pero a lo mejor me hacían cosas mejores", dijo ella entre risas. "También es verdad", admitió Castaño.

Para acabar, Terelu se vengó y le hizo un comentario parecido tras catar su lubina. "El plato me parece como algunas de sus novias: aceptable".