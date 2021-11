Patronal y sindicatos vuelven al diálogo en la huelga del metal de Cádiz tras una jornada de incendios y barricadas

La segunda jornada de la huelga del metal de la provincia de Cádiz ha arrancado con concentraciones a las puertas de las factorías, la formación de barricadas, el encendido de fogatas en las carreteras o arcenes, mucha presencia policial y la actuación de piquetes en varias factorías que están impidiendo o dificultando el acceso.

Las concentraciones se producen en factorías como la de Navantia, Dragados o Alestis, custodiados por furgones de Policía Nacional, mientras que la subdelegación del Gobierno ha anunciado una reunión de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para estudiar la situación.

“Los paros se han sucedido con normalidad en el turno de noche, así que, como el día anterior, no se ha trabajado en el sector”, ha explicado el secretario general de UGT-FICA, Antonio Montoro, uno de los sindicatos convocantes de estos paros que denuncian el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo.

Montoro ha detallado que, hasta ahora, la patronal no se ha puesto en contacto con los sindicatos, con lo que la situación de bloqueo continúa, sin acercamiento de posturas.

UGT ha anunciado este miércoles por la mañana que para retirar las movilizaciones la patronal tendrá que firmar un “documento base” con el acuerdo de todos, que será “imprescindible” para abandonar las protestas.

Las protestas de este martes causaron incidentes en el astillero de Cádiz y varias factorías del campo de Gibraltar, donde cuatro policías y guardias civiles resultaron heridos leves.

Fuentes sindicales han asegurado que durante la noche unos 40 operarios han permanecido encerrados en la planta de Navantia en Cádiz, donde este martes se produjeron enfrentamientos.

"Voluntad para que se desconvoque la huelga"

El secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), José Muñoz, ha declarado este miércoles en Sevilla, antes de entrar a la reunión con los sindicatos de los trabajadores, que van "voluntariamente y con voluntad de poner todo para que se desconvoque la huelga" y haya un convenio.

En declaraciones a los periodistas, Muñoz, acompañado de Jaime Suárez, abogado de Alfonso Jiménez Abogados, asesores de Femca, ha asegurado que "el problema que surge es un problema económico" porque "las pretensiones que ellos han trasladado se escapan del cálculo de las empresas y de sus previsiones".

En este sentido, ha explicado que "supondría ir creando unas pérdidas a recuperar en 2022 con unas subidas importantes, de un 5,4 por ciento, y las empresas entienden que en un escenario en el que todavía estamos con miedo por una sexta ola, que no han trabajado desde el 14 de marzo de 2020 y que 2021 no ha sido de recuperación porque siguen en ERTE, ese esfuerzo no lo pueden hacer". En cualquier caso, ha avanzado que "puede haber margen para ir acercando posturas".

De la misma forma, ha recordado que Femca cerró la última reunión con los sindicatos, el viernes de la pasada semana, "con una propuesta donde había un esfuerzo". "Pusimos encima de la mesa tres cantidades con cierto margen de negociación, que era 0,5; 1,5; y 1,5, para un convenio que tuviera tres años de vigencia, pero que tenía algo muy importante, y era que dejábamos a un lado el resto de pretensiones, que no eran pocas ni sin importancia, que habíamos trasladado desde un principio en la mesa de negociación", ha indicado.

Entre esas pretensiones se encontraban, según Muñoz, "la posibilidad, mientras duraba la pandemia, de eliminar una paga extraordinaria, de vigilar un absentismo que, de media a nivel provincial, está en un 10 por ciento, hacer una serie de complementos de IT que rebajara ese ánimo hacia el absentismo...".

"Hicimos una dejación expresa de esa posición nuestra y nos centramos en dar, con mucho sacrificio, algo económico que, a lo mejor, para ellos no es suficiente pero para nosotros es apabullante", ha lamentado.

Asimismo, ha apuntado que "hay que tener en cuenta que, durante la vigencia del convenio anterior, este ha subido un 2,5 por ciento por encima del IPC, por lo tanto, han adquirido poder adquisitivo". Sin embargo, Femca barajaba un escenario en el que "solamente había una pérdida, entre el 5,2 y el 5,4, de un 0,2, y estábamos dando un 0,5, por lo que había una recuperación del poder adquisitivo".

Por último, el secretario de Femca ha explicado que el de Cádiz "es el segundo convenio más caro de toda España en la categoría de peón, que estaba en 12,16 euros por hora, mientras Málaga está a 10 euros".

Por su parte, Jaime Suárez ha explicado que "la idea es ofrecer, en cuanto al tema económico y después de haber hecho una dejación en todas las propuestas que tenía la patronal, un 0,5 en 2021, con efecto desde septiembre, un 1,5 en 2022 y un 1,5 en 2023, pero el problema está en el inmovilismo de los trabajadores al no tener una contraoferta más allá del IPC que solicitan y que a día de hoy es inviable".

Por otra parte, el abogado ha apuntado que "la idea es conseguir estabilidad, por eso es la propuesta de los tres años, porque no es solo poner un parche para cerrar este año y evitar la huelga, sino conseguir esa estabilidad que le sirva a las empresas para poder presupuestar los trabajos de los años siguientes con base en una estabilidad económica que sepa a lo que atenerse".

"Aquí el problema es cerrar para lo que queda en lo que ellos reclaman con el IPC y empezar a negociar en 2022 para que dentro de equis meses volvamos a tener otra huelga porque no se consiga esa subida y demás", ha asegurado.

Por último, Suárez ha subrayado que "la propuesta va en la línea de lo que se ha ido negociando este último año: cuando el IPC era negativo se pactaban cantidades fijas por encima de ese IPC y que venían a ser cifras similares a lo que se propone ahora".

Para los sindicatos, la clave está en el IPC

Los sindicatos han llegado a la reunión convocada por la Consejería de Empleo para intentar dar solución al conflicto del sector del metal "con ánimo de negociar" y "con toda la voluntad del mundo". En principio, según han indicado, la clave puede estar en el IPC, ya que, según han manifestado, "si se salva el escollo del IPC no hay problemas".

"Cerramos el año 2021 con el IPC y con la garantía de pago para la empresa si no tiene liquidez de que se haga a lo largo de 2022, y para principio del año que viene establecer un calendario de negociación en el cual se vean las propuesta de la patronal y de sindicatos y negociar un convenio justo y digno", según la postura que mantiene UGT FICA, ha explicado su secretario general en Cádiz, Antonio Montoro.

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria de Cádiz, Juan Linares, ha afirmado que "la situación está muy complicada en la provincia ante la propuesta que tenemos encima de la mesa por parte de la patronal, pero empezamos una negociación que esperamos que termine".

No obstante, ha reiterado que "estamos condenados a entendernos". "Tenemos que sentarnos y a partir de ahí estamos condenados a acercarnos, el conflicto no va a ser eterno, ningún conflicto lo es", ha señalado.

Por su parte, Montoro ha manifestado que siempre han dicho que "el objetivo nunca ha sido la movilización, sino sacar un convenio justo, y con ese ánimo se viene aquí, es el mandato de los trabajadores".

"La postura sigue siendo la misma. Queremos que nos respeten el IPC, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y para principio del año que viene establecer un calendario de negociación", ha incidido.

En este sentido, ha explicado que el IPC no se va a saber hasta no tener el interanual. "Ahora mismo está en un 5,5, pero al final es la media del anual, entendemos que estará en un 3,5 o 4%", ha indicado Montoro, que ha señalado que quieren que se refleje "con retroactividad del 1 de enero".

"Simplemente, es que no pierdan los trabajadores poder adquisitivo, no queremos más", ha concluido.

Coches quemados, vías cortadas y un camionero herido



La segunda jornada de la huelga indefinida del sector del metal en la provincia de Cádiz se ha saldado nuevamente con altercados de consideración, entre los que se contabiliza la quema de un vehículo en la barricada montada en la puerta de los astilleros de Cádiz y otro, un patrol camuflado de la Policía, en los de San Fernando. Además, un camionero ha sido herido en La Línea de la Concepción.

En Cádiz capital el corte de la carretera por parte de los trabajadores en huelga comenzó sobre las 8,00 horas con barricadas a las que le prendieron fuego. Entre los altercados provocados en ese punto, según fuentes policiales, lanzaron objetos que obstruyeron las vías, paralizándose la entrada y salida de trenes de la estación de Renfe.

Además, prendieron fuego a unas oficinas de una empresa de construcción que se encontraba situada entre el lugar de la movilización y las vías del tren, quedando totalmente destruida por la acción del fuego.

En San Fernando, otro de los puntos calientes de este segunda jornada, los trabajadores celebraron una asamblea a las 8,00 horas que finalizó una hora más tarde. A partir de ahí montaron una barricada en la que se quemaron dos coches, uno de ellos un patrol de la Policía camuflado, que tras ser visto fue volcado entre 12 personas antes de prenderle fuego, según fuentes policiales. Finalmente, sobre las 12,00 horas han ido abandonando el lugar de la protesta en las puertas de astilleros.

Otro de las zonas de incidentes se ha producido en La Línea de la Concepción, donde el corte de una de las carreteras que da acceso a la ciudad ha provocado anomalías en el funcionamiento del Hospital, lo cual ha hecho que la Junta de Andalucía eleve su queja a la Delegación del Gobierno y que los propios sindicatos hayan pedido a los trabajadores que dejen libres las carreteras del Campo de Gibraltar.

Igualmente, en La Línea, un camionero ha sido herido en la cabeza con una tabla de madera lanzada contra él tras bajarse después de recibir lanzamiento de piedras en la cabina del camión que conducía.