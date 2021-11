Pablo Pisa se retoca la papada y su pareja Steisy opina: "Se va la Omaíta y va a venir Cristiano Ronaldo"

Con el característico carisma y la simpatía que suele mostrar la pareja, Pablo Pisa y Patricia Steisy han mostrado para Mtmad lo último a lo que se ha enfrentado la pareja de la exconcursante de Supervivientes: una operación de liposucción de papada. Patricia ha acompañado a su chico en todo el proceso y, por supuesto, ha sido la primera en dar su impresión.

En todo el vídeo se puede apreciar el trabajo de los profesionales, sin cortes ni censura, mostrando en primicia la labor médica durante la liposucción. El novio de la que fue tronista en Mujeres y hombres y viceversa buscaba afilar más su perfil, marcando el rostro y remarcando más los ángulos.

"El señor Pablo se va a quitar la papada. Aquí os voy a decir la verdad: no somos ejemplo de nada, no lo hagáis en casa", ha comentado Steisy, a lo que Pablo ha confesado que siente cierto complejo cada vez que se ve hablando de perfil en el canal de Mtmad y que no "está para perder 20 kilos de golpe" por su ansiedad.

Enfocando un primer plano de la papada, Pablo ha bromeado sobre cómo se mostraba en ese momento que estaba afeitado. "Estoy nervioso porque me lo hacen despierto. Me da mal rollo verlo", ha comentado, a lo que la extronista confesaba que estaba "preocupada" pero que sabía que no era peligroso.

"No es motivo de alegría, que luego la gente nos critica", ha añadido Pablo. Enfocando su llegada al hospital y fundiéndose en un abrazo, Patricia añadía: "Se va la Omaíta y va a venir Cristiano Ronaldo". La cámara ha mostrado cada uno de las marcas y pinchazos seguidos para la reducción de grasa, así que no es recomendable para aquellos más sensibles.

Con Patricia Steisy esperando fuera, comentaba que estaba "contenta" y "tranquila", añadiendo que estaría atenta a sus cuidados. Entre tanto y desde el quirófano, Pablo añadía que no quería que le "operasen solo un poquito" con la voz bastante ralentizada, a causa de la abundante anestesia.

Aunque aún no ha mostrado por redes el look final y definitivo, en su vídeo se ha mostrado con la apariencia final y todas las vendas rodeando su rostro. "Estás muy bien", ha añadido Steisy, bastante tranquila, mientras repasaban lo que podía y no podía hacer en las siguientes horas, y agradeciendo la labor de los médicos.