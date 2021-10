Steisy confiesa que le quitaron el carnet de conducir por "conductora temeraria" y Sofía Cristo por "despistada"

La gala dominical de Secret Story dio para mucho y entre otras cosas, para algunas confesiones de dos de sus colaboradoras, Patricia Steisy y Sofía Cristo, que confesaron que les retiraron el carnet de conducir por sus faltas.

Steisy confesó que había pedido "el carnet de coche" por "conductora temeraria" cuando tenía 20 años, tan solo un año más de habérselo sacado.

"Y dije 'no me lo saco más, tengo muy poca vergüenza, cuando madure me lo saco'. Y ahora dije 'ya he madurado', a los 31 años", le contaba a Jordi González.

"Estoy dando clases. Quiero hacer unas prácticas, porque en Granada una autovía tiene dos carriles y en Madrid una calle normal tiene cuatro o cinco, y yo aquí me voy a estrellar así que me van a dar clases para conducir a Madrid, porque con lo nerviosa que me pongo... ", decía sobre sus planes la colaboradora, que ya está acudiendo a la autoescuela.

Por el momento, se apaña con transporte público. "Cojo muchos taxis, me estoy dejando el dinero", aseguraba la joven.

Y es que no contempla otros medios de transporte, como el suburbano. "El metro me da mucho miedo, automáticamente cuando entro, que lo mismo es por cateta, pero digo 'uh, esto es como las películas de miedo, a mí quien me dice que no me tiran a la vía, que no tiene rejas', así que me pego a la pared y me da miedo", contaba.

El presentador, Jordi González, le preguntaba por el asunto a Sofía Cristo, otra de las colaboradoras del debate y aseguraba que a ella también le quitaron el carnet.

"Aquí cada uno tiene sus historias... en el pasado me lo han quitado varias veces y lo he recuperado todas. Y en mi presente por despistada también", confesaba.