Lucía Pariente y 'Secret Story' provocan que Adara sufra un ataque de ansiedad

Adara Molinero sufrió un ataque de ansiedad en pleno directo de la gala debate de Secret Story presentada este domingo por Jordi González.

Todo se debió a un mensaje que, desde fuera y como hacen habitualmente la organización, la ya exconsursante Lucía Pariente mandó a la madrileña.

En él, la ex concursante hacía referencia a la relación que la ex de Rodri Fuertes tiene actualmente con su padre. Un tema muy delicado para la ganadora de GH VIP y que, evidentemente, no esperaba que saliera a la luz.

"¿Cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio emocional. Intenta reconciliarte con él, te hará bien", escribió la madre de Alba Carrillo en el tuit que 'entró' en la casa.

El ataque de ansiedad que le está dando a Adara por culpa del tweet de Lucía. No se puede ser peor persona #SecretNoche7 pic.twitter.com/ZLHscur1zx — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 24, 2021

Una pregunta que ha provocado que Adara Molinero sufriera un verdadero ataque de ansiedad. La exazafata tuvo que abandonar el salón donde habitualmente hacen los directos para ir al baño y, según se ve en las imágenes, llevada por varios concursantes al cubo.

Aquí tenéis el vídeo de cómo llevan a Adara al cubo los gemeliers, y podéis ver como Cris sale del baño de donde estaba Cristina. Para los que decís que Cristina no fue a verla… Informaros antes de hablar y no inventéis.

Por cierto mi apoyo a Adara en esto💜 #SecretNoche7 pic.twitter.com/usYU3gqGtc — Sr Pato Donald 🤍 (@Sr_Pato_Donald) October 24, 2021

Posteriormente, más calmada, Adara se refirió al mensaje enviado por Lucía Pariente. "Es de tener el corazón totalmente vacío, porque únicamente ella sabía lo de mi padre y lo mucho que me dolía. Ahora ha hecho que todos se enteren y aprovechar eso así es muy bajo", dijo al respecto.

Los espectadores mostraron en redes sociales su desacuerdo tanto como Lucía Pariente por el mensaje como con la organización del programa por permitir que Adara lo leyera en directo.

El mensaje de Lucía Pariente a Adara es simplemente asqueroso, pero que la organización de #SecretNoche7 se lo enseñe a Adara es mucho más rastrero y ruin.



¿No se puede expulsar disciplinariamente a la organización? Gracias. — M 📺 (@casasola_89) October 24, 2021

Una de las partes implicadas, Pariente, se justificó de esta forma: "He estado hablando con ella de esto en la casa y se lo he dicho con cariño". Algo que no acabó de convencer a la audiencia ni a los propios concursantes. Julen no aprobó su acción. "Creo que los amigos están para las cosas buenas, pero, sobre todo, para decirse las cosas que no están bien y creo que en este caso se ha equivocado. Me ha decepcionado, pero sé que rectificará"