Pablo, el novio de Steisy, denuncia las amenazas de muerte que recibió en plena calle por ser bisexual: "Temblé"

El influencer Pablo Pisa ha relatado el desagradable episodio que vivió la pasada semana por parte de un grupo de jóvenes que, al grito de "maricón", le amenazaron de muerte por ser bisexual.

El joven, que se dio a conocer en las redes sociales y en el terreno de Mediaset por su relación con Patricia Steisy, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, ha acudido a las stories de Instagram para denunciar el rechazo y violencia que sufre el colectivo LGTBIQ+ basándose, muy a su pesar, en su propia experiencia.

El joven ya había recibido en otras ocasiones insultos por su orientación sexual. Sin embargo, nunca había sentido tanto miedo como el que pasó hace días, cuando un grupo de personas pasó cerca de él mientras esperaba a unos amigos en la terraza de un establecimiento. "Se paró un coche con cuatro tíos a dos metros de mí. Bajaron las ventanillas y empezaron a insultarme", ha contado.

Pisa ha declarado que no fue capaz de levantar la mirada del suelo, evitando dar respuesta a los insultos que estaba recibiendo. "Me empezaron a decir maricón, que me iban a rajar el cuello, que me iban a matar, que se follaban a mi novia que era una puta y que como podía estar con un maricón como yo con lo buena que estaba", ha lamentado.

El influencer ha admitido que, aunque la situación no duró mucho tiempo, pensaba que iban a pegarle: "No podría explicar el miedo que pasé de pensar que si se bajaban me mataban. Que me darían un palizón y luego se irían en el coche. Me puse muy nervioso, me puse a temblar".

El joven no pensaba contar su testimonio, pero cree que es importante hablar de situaciones de este tipo para visibilizar una realidad y terminar con el odio hacia el colectivo LGTBIQ+. "Me daba miedo contarlo porque hay mucha gente mala y, si por lo que sea, ya no esas personas, sino otras como ellas, me ven por la calle o donde sea se puede repetir la historia porque saben que me da miedo, que me hacen daño y me siento fatal", ha zanjado.