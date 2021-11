A 0,15 euros la cápsula o cómo conseguir con Finish que poner el lavavajillas las próximas 110 veces sea más barato

Si hablamos de limpieza de nuestro hogar, a la mayoría se nos viene a la cabeza las largas sesiones de trapo del polvo en mano y aspirador para conseguir una casa reluciente y libre de bacterias. Vista esta situación, y pese a contar con la ayuda de un robot aspirador, no nos libramos de tener que enfrentarnos a ella, por mucho que procrastinemos y demoremos la tarea. Claro que, junto a lo evidente que resulta esta higienización, hay otras labores que también forman parte de un hogar limpio. Limpiar la vajilla es una de ellas, puesto que a nadie le gusta verla acumulada en el fregadero.

Eso sí, desde que el lavavajillas llegó a nuestras vidas, esta tarea se hace un poco menos pesada. Tan solo tenemos que introducir platos, cubertería y demás utensilios (¡sartenes no!) en este electrodoméstico y programar el ciclo de lavado que más nos interesa. Claro que, si queremos conseguir los mejores resultados, tenemos que cuidar nuestros enseres con un producto de limpieza adecuado que, además de conseguir que la vajilla quede reluciente y como nueva, ayude a mantener limpia la máquina alargando así su vida útil. Para ayudarnos, Amazon suele ofrecer rebajas interesantes en algunas de las pastillas de lavavajillas más populares... ¡y hoy tenemos una buena oportunidad! El pack de 110 pastillas de Finish pasa de costar 22 euros a menos de 17 para que los siguientes ciclos te salgan por menos de 0,15 la unidad.

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

¡A 0,15 euros la cápsula! Así es la oferta de Amazon que hoy se ha convertido en una de nuestras favoritas, y no solo por su precio: las pods de Finish Powerball All in 1 Max acumulan más de 16.700 valoraciones otorgadas por los usuarios. Y, la verdad, no es de extrañar, puesto que son eficaces hasta con las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.