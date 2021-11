Alejandro asegura en 'La isla de las tentaciones 4' que estuvo con Marina mientras era novia de Jesús

Este lunes 15 de noviembre, Telecinco emitió la primera entrega del debate de la 4ª edición de La isla de las tentaciones. Entre escuetos avances, el programa desveló que Alejandro, participante en el reality como pareja de Tania, había estado con Marina, de La isla de las tentaciones 3.

El joven contó que había ocurrido en 2019, cuando la sevillana ya era novia de Jesús, y que duró unos dos meses. Esto se cortó, según él, cuando conoció a Tania. En ese entonces, pasó a dejar de relacionarse con Marina, que siguió interesada en él:

"En 2019 estuvo conmigo de rollo y estaba superenchochada. Conocí a Tania y corté con Marina. No le hablaba siquiera, pasaba de ella. Ella se mosqueó conmigo porque no le fui claro", dijo en un vídeo del reality.

La versión de ella, en cambio, fue muy distinta. La sevillana contó que fue un lío de un mes y que no se terminó nada, porque no había nada. Dijo también que Alejandro no era una mala persona, pero sí alguien muy cerrado de mente y a quien se le iba la fuerza por la boca.

Negó también que ella hubiera ido detrás de él, asegurando que fue ella quien le escribió un mensaje diciéndole que no quería saber nada de él tras enterarse de que estaba teniendo relaciones con otras chicas. Además, dijo que, mientras estaba con Alejandro, había cortado su relación con Jesús, por lo que no hubo infidelidad.