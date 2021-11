Jesús le fue infiel a Marina con Stefany tras volver de 'La última tentación': "Nos sirvió para no echarnos cosas en cara"

Telecinco emitió este lunes el debate final de La última tentación, que contó con la participación de todas las parejas que decidieron poner a prueba su amor en República Dominicana y de algunos de los asuntos pendientes.

La gala estuvo repleta de giros de guion y sorpresas, y uno de los más fuertes fue el protagonizado por Marina García y Jesús Sánchez. Y es que, se anunció algo que dejó muy lejos la imagen cándida que se tiene de Sánchez.

Desde el inicio del programa, se avanzó que Andrea Gasca tenía una noticia que causaría un antes y un después de una de las parejas que acabaron bien en La última tentación. Además, la gala compartió un audio en el que Manuel intentaba frenar que la joven lo contara.

La propia Gasca aseguró que había otras dos mujeres que habían tratado de convencer que la catalana desvelara su información. Finalmente, fue el propio Sánchez quien desveló que la historia de Andrea tenía que ver con él, pues hace tres meses le fue infiel a Marina con Stefany.

Ambos tuvieron algo durante su paso por La isla de las tentaciones 3. Sin embargo, entre ellos no había pasado nada en la grabación de La última tentación, donde presumieron de ser unos excelentes amigos. Esto cambió en una noche de fiesta en la que se juntaron los amigos de Jesús con los de Manuel, Andrea y Stefany.

Según contaron Andrea, Stefany y Jesús, estos dos últimos se besaron en la parte trasera de un coche, cuando Marina y Jesús ya eran pareja. Por su parte, Marina dijo que el hecho de que él también fallara había ayudado a que no se echaran tantas cosas en cara, pues ella se había dado cuenta de que cualquiera puede ser infiel y él podría empatizar con ella.

"Yo también me equivoco, y lo he hecho aún teniendo a la mujer a la que amo, he fallado", comentó Jesús, compungido. Andrea añadió que, además de besarse, Stefany y Jesús "se metieron mano", algo que ambos negaron.

¿Más deslealtades por parte de Jesús?

Y es que, Stefany también estuvo en plató. Lo primero que hizo fue pedirle perdón a Marina porque, "como mujer" se sentía mal, algo que la sevillana no se creyó pues comentó que, si fuese así, Stefany le habría pedido disculpas antes y en privado. Por su parte, Jesús dijo que ese día estaba "más contento de la cuenta" y que si tardó tanto en contárselo a Marina fue por el miedo a perderla.

"Me enteré hace dos semanas y media, me lo contó Marta Peñate y fue súper duro para mí, quería desaparecer", añadió Marina. Entonces, Isaac Torres y Lucía Sánchez señalaron más infidelidades por parte de Jesús, una de ellas con Inma Campano (La isla de las tentaciones 1) y otra con una chica morena, pero el aludido negó ambos casos.