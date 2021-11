Sandra Barneda, incapaz de contener las lágrimas durante la hoguera final de Marina y Jesús en 'La última tentación'

Jesús: "Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera, como quiera y donde quiera y si yo soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a esta con ella? No importa el sexo, no importa la edad, no importa la raza..." 👏👏👏



🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/gM6lLGCJ0z