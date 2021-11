Ha sido un regreso convulso a televisión, pues, tras más de medio año alejado de Telecinco, Jordi González volvió para conducir el debate de Supervivientes 2021. Tras la finalización de este reality, hizo lo propio con Secret Story, sin embargo, tras múltiples apariciones, los espectadores han dictado sentencia con algunas de sus entregas presentadas.

No es la primera vez que al catalán le llueven las críticas en redes por su labor como conductor de estas galas de los domingos, pues no son pocas las veces que se equivoca o que anda algo más perdido con el contenido. Y este domingo no ha sido una excepción, pues en el último programa de Secret Story, los tuiteros han llenado las redes de críticas.

El presentador confundió el nombre de Sandra Pica con el de Isabel Rábago, y eso causó confusión entre los concursantes, que lo estaba oyendo: "Parece que hay gente que quiere que en la casa no siga Sandra".

Aunque finalmente rectificó y alegó que era "complicadísimo desde aquí poder decirlo", después tuvo algún que otro fallo. En concreto, preguntó a uno de los Gemeliers de qué iba disfrazado, aunque son trajes de cuentos infantiles que llevan usando toda la semana porque forman parte de la prueba.

Porf ! Quitar a Jordi González de estos programas , se equivoca mucho , es apático, no pega nada , el pega para otro tipo de programa como debates — Teresaasuncion2021@gmail.com (@Teresaasuncion7) November 14, 2021

Estoy viendo #SecretNoche10 de anoche y me pregunto ¿Es Jordi Gonzalez el peor presentador de la historia de la televisión? No es capaz de hacer ni un segmento del programa sin equivocarse o dejar en evidencia que no sabe absolutamente nada del programa que presenta. — Tony Villa (@sonamision) November 15, 2021

La gala de los domingos con Jordi González es a veces un auténtico rollazo. Es un presentador cansino, ataca a quien no le cae bien, es borde y parece que le cuesta presentar el debate. Yo pondría a Lara Álvarez, le daría mucha más energía al debate #CrisLu14N #CrisLu15N — El comentador 🇮🇹 🤌🏻 (@soycomentador) November 15, 2021

Jordi González lleva equivocándose, cortando a los que están hablando y reculando en cada declaración que hace sobre los concursantes toda la noche #Secret15N #SecretNoche10 — dramabananna (@dramabananna) November 15, 2021

Jordi Gonzalez primero se olvida del nombre de una concursante y ahora pasa completamente del posicionamiento de Julen 🤦🏻🤦🏻🤦🏻 #SecretNoche10 — Dolores Lipanela (@callmepains) November 14, 2021

Y dice Jordi González, que no dan una en @SecretStory_es 😂😂😂🤣 Y el qué está más perdido que una cabra en un garaje, es él.. Oes qué el del pinganillo, NÓ ESTÁ MUY CATÓLICO.. 😂

Ni han hecho caso al posicionamiento de @8JULENGUERRERO 😆😆 Yo creo que están los Domingos turu ru — Marian (@Laprinc45100955) November 14, 2021

Por ello, muchos usuarios se deshicieron en críticas en Twitter y destacaron que "se equivoca mucho, es apático" y "no pega nada" en ese tipo de programas. "No es capaz de hacer ni un segmento del programa sin equivocarse o dejar en evidencia que no sabe absolutamente nada del programa que presenta", criticó otro tuitero.