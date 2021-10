Nagore Robles siempre ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa, y mucho menos en su propio programa, Sobreviviré: After Show. Por ello, en una de las últimas entregas, la vasca dio su clara y dura opinión sobre una presentadora de la cadena.

"Que María Patiño, que va vestida como un puñetero cuadro, ponga a parir a Isa Pantoja...", comentó, refiriéndose a un momento en el que la periodista criticó el look de la hija de la tonadillera en la boda de Anabel. "Esto no tiene que ver con Alexia Rivas [colaboradora de Sobreviviré], me da igual si me mencionas o no, pero vas hecha un cuadro".

"Patiño, te voy a dar un consejito: esas extensiones, de verdad... ¿Has visto alguna vez a alguien con una fregona en la cabeza? Yo cuando te veo con esos cuatro pelos rubios que ni siquiera son de tu tono... De verdad, no te favorecen", sentenció.

Sin embargo, su opinión no quedó ahí, pues este jueves acudió a Sálvame junto a algunos de sus compañeros y Carlota Corredera le preguntó por su polémica opinión.

"A mí Patiño no me cae bien y no me gusta como presentadora. Siempre es 'Yo, yo, yo, yo...'", volvió a repetir. En ese momento, entró Gema López y le preguntó si diría lo mismo de otros presentadores de Mediaset.

"Yo he dicho varias personas que no me han gustado. Nosotros hemos dicho que no nos gusta de vez en cuando Ana Rosa Quintana, que Jordi González no nos gusta para nada y Cristina Tárrega menos", sentenció.

-Carlota: “No dejamos entrar aquí a cualquiera”

-Nagore: “Cuidado, que aquí habéis tenido trabajando al señor”



Creo que se refiere a AD. QUE REINA ES NAGORE JAJAJA #yoveosalvame #APOYOROCIO14O pic.twitter.com/RJKuyWBkVG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 14, 2021

"Escuchadme, no dejamos entrar a cualquiera a nuestro plató, ¿eh?", le comentó después Carlota Corredera, momento que Nagore Robles aprovechó para criticar a Antono David Flores: "Bueno... Tengo mis dudas, que habéis tenido trabajando a muchas personas de dudosa profesionalidad. Lo digo por el señor, un señor al que le gusta mucho la jardinería [por su apellido] y nos cae muy mal, al menos a mí".

De nuevo, Nagore Robles volvió a hablar de María Patiño y, aunque alabó los datos de audiencia de Socialité, comentó que no debía olvidarse "de su equipo", algo que Carlota Corredera consideró que la presentadora no hacía, pues siempre hablaba de sus compañeros.

"María ha demostrado más por edad. Si Alexia no ha demostrado todavía es porque no ha llegado a la edad de Patiño. Patiño es una curranta, pero debería dejar un poco más de espacio a los demás cuando hablen", concluyó la vasca.