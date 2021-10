Nagore Robles responde al último ataque de Ylenia hacia ella: "Ahora mismo me da lástima"

Parece que Ylenia continúa cargando contra todos y contra todo en sus polémicos directos en los que, especialmente, opina sobre Mediaset y algunos rostros de la cadena. Y, en uno de sus últimos vídeos, la de Benidorm se dirigió duramente contra Nagore Robles.

"La otra, la Nagore. ¿Que tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía", criticó la exparticipante de Gandía Shore. "Mira a quién llevó el otro día a su programita, mira cómo afrontaba las machistadas y las misoginadas que soltaba. Venga hermana, populista de mierda".

Este martes, Sobreviviré: After Show, el programa de Nagore Robles en Mitele Plus, emitió el fragmento en el que hablaba de ella, y la presentadora respondió brevemente a ello.

"Es que paso de contestar a Ylenia por este vídeo. Lo que tengo claro es que ni los presentadores ni los colaboradores elegimos a quién traemos a los programas, o los vídeos de las personas que ponemos, en este caso", argumentó la vasca.

Nagore Robles, sobre Ylenia y los directos en los que le ponía verde: "Me da lástima" 💥 https://t.co/tFuFzyeZyv — mtmad (@mtmad) October 5, 2021

"Si nos rodeáramos solo de las personas que tienen los mismos valores, ideales y formas de contestar, el mundo sería bastante más chiquitito", continuó diciendo Nagore. "Nosotros somos de dar espacio a todo el mundo, incluso a las personas que no piensan como nosotros".

"Honestamente, a mí Ylenia ahora mismo me da lástima, y yo no voy a cargar contra ella. La verdad es que sus insultos y sus historias no me afectan", aseguró. "No creo que quiera trabajo, creo que no está en un buen momento. Sí creo que es una buena niña, pero que necesita encontrar su lugar. Creo que tiene que recapacitar un poco".

"Yo le deseo lo mejor. Creo que es una chica con mucho talento, muy inteligente, pero está perdida. Ojalá que te encuentres, ojalá que vuelvas a brillar como siempre", le deseó Nagore Robles. "Creo que, de verdad, es una buena chavala, ojalá que seas feliz y que no tengas ni que entrar en estos directos a descalificar a nadie ni a quedar de esta forma. Te envío un beso".