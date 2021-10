La sorpresa en directo de Nagore Robles a Sandra Barneda por su cumpleaños: "Es que hay otra cosa muy importante..."

Este lunes, Sandra Barneda cumplía años y lo hacía presentando el debate de La última tentación, que tuvo su emisión íntegra en Cuatro por primera vez desde que comenzara a emitirse, hace ya unas semanas.

La noche transcurrió más o menos tranquila hasta que en la despedida, en la que la presentadora tomó las riendas, Nagore Robles decidió darle una sorpresa en este día tan especial.

Lo hizo en forma de felicitación. Para eso, la pareja de Barneda interrumpió el speech final de la presentadora, que no se esperaba absolutamente nada, para decir dos cosas: una, relativa al avance de la hoguera de confrontación de Fani y Christofer con la que empezará el próximo miércoles el programa en Telecinco; otra, dedicada en exclusiva a su chica.

"Hay otra cosa muy importante: ¡Muchísimas felicidades!", dijo. En ese momento, y animado por la propia Nagore, que tomó la iniciativa, todo el plató se puso a cantarle el cumpleaños feliz a Sandra Barneda, muy contenta y agradecida por el detalle de sus compañeros.

Zasca a Tony Spina

Entre los invitados en plató estuvo Tony Spina, actual pareja de Marta Peñate y exnovio de Mayka Rivera, Oriana Marzoli y Makoke. El programa mostró el círculo de fuego entre Mayka y Marta, que se saldó con un abrazo y bromas entre las rivales.

El italiano caldeó el ambiente por un comentario sobre Fani Carbajo y las infidelidades, asegurando que la madrileña era "más peligrosa que un mono con pistola". Ante la frase, Sandra Barneda no dudó en frenar al exconcursante de La casa fuerte: "Al humor mejor que no te dediques, estoy esperando y aún no he pillado el chiste", replicó con dureza.

"Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo, hijo. Es que si no coges y te vas de plató, porque no estás contando nada", insistió la comunicadora, además, cuando Tony se negaba a especificar en qué aspectos había mentido Mayka sobre él.

Pero, lejos de aportar más datos, Spina se hartó al sentir que todos los colaboradores se habían posicionado en su contra, se levantó y se marchó del plató repentinamente: "Bueno señores, yo no voy a pasar por aquí, gracias por la invitación. Voy a recoger la invitación de Sandra y nada, que vaya bien".