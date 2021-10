Jordi González, presentador de Secret Story, ha revelado durante la gala del pasado domingo uno de sus grandes secretos. El conductor del programa es conocido por sus múltiples manías, que llegan a sacar de quicio a los colaboradores.

Normalmente celoso de su intimidad, González ha revelado una de sus grandes fobias: "No bailo". Además, ha sido tajante cuando ha comunicado que lo de mover el esqueleto no va con él. "Solo me han visto bailar tres personas y ya no están para contarlo", ha sentenciado, haciéndolo sonar como una amenaza.

La explicación a este rechazo es sencilla: “Me da vergüenza". "Ni yo mismo me puedo ver reflejado en un espejo de casa", ha detallado, sorprendiendo a los colaboradores y al público.