Miguel Frigenti desvela su secreto en 'Secret Story' y Jordi González advierte: "Que nadie se ría de esto delante de mí"

El colaborador televisivo y exconcursante de Secret Story Miguel Frigenti acudió al debate del reality tras ser el último expulsado del concurso de Telecinco.

En este programa cada uno de los famosos que optan al premio de hasta 100.000 euros deben proteger un secreto, una información desconocida que carece de sentido mantener oculta una vez fuera del concurso.

Así que Frigenti tuvo que desvelar durante el debate cuál era su secreto: "Me han dado la extremaunción".

El colaborador explicó que fue justo al nacer, cuando los médicos le dieron a su madre unas malas expectativas. "Mi madre tuvo un embarazo complicado, yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro", contaba.

Y como hubo colaboradores que iniciaron una risa, Jordi González les cortaba de raíz: "Que nadie se ría de algo así delante de mí".

"Estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a pasar de esa noche. Vino el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, o sea que soy un superviviente".

Los colaboradores, como Sofía Cristo, pensaban que este era el secreto de Fiama. "Fiama cuando era muy joven tuvo una operación muy importante de pulmones, a vida o muerte, pensaba que había sido ella", explicaba Sofía Cristo. Canales también, por sus cogidas, era candidato a ser el poseedor de este secreto.