Sonsoles Ónega se muestra ilusionada con su nuevo proyecto: Telecinco estrena 'Ya son las ocho'

Con el estreno del nuevo formato de Ya es mediodía, Sonsoles Ónega demuestra la ilusión ante su nuevo proyecto. Y es que Ya son las ocho llega este lunes 15 en prime time a Telecinco, a partir de las 20:00 horas, con su primera entrevista: Omar Montes. Y la presentadora no puede estar más entusiasmada.

Sonsoles Ónega visitaba el plató de Viva la vida este domingo para trasladar un pequeño vistazo de lo que se encontrarían sus espectadores en esta aventura: "Pretende continuar con la fórmula que ha funcionado al mediodía. Informar, entretener, acompañar, pasarlo bien".

La presentadora ya ha adelantado que el invitado del programa, esta misma tarde, será al cantante Omar Montes. Comprometidos con los tres ejes del formato, quieren demostrar con esta primera invitación que, además del seguimiento a la última hora de la crónica social y el repaso de la actualidad informativa de la jornada, también darán espacio a entrevistas.

"Nos dan la oportunidad de acercarnos a una audiencia distinta que se incorpora a ver la tele en otro momento del día", ha añadido Sonsoles Ónega. "Es un reto como lo fue arrancar Ya es mediodía. Difícil y apasionante al mismo tiempo”.

Además de un completo equipo de periodistas como Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo, Rosa Benito o Jorge Pérez, también contarán con la participación de periodistas de sobrenombre como Valeria Vegas o Iván García, con Tom Brusse junto a Iván González como tertulianos.

El periodista, columnista y escritor Fernando Ónega y la actriz, guionista y directora Abril Zamora visitarán el programa para protagonizar entrevistas en las ediciones del martes 16 y el jueves 18 de diciembre, respectivamente.

Con el llamativo vídeo promocional del programa ya daban que hablar en redes, con una faceta más relajada e informal de Sonsoles: "Me gusta bailar pero lo peor de esta aventura es ver lo peor que bailo. Mis hijos me han dicho ‘mamá bailas fatal’, mi familia que no quiere ni mirar". Con este primer programa, este lunes 15 de noviembre, a partir de las 20:00 horas y hasta las 21:00, la presentadora dará el pistoletazo de salida a lo nuevo de la crónica social.