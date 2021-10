Sonsoles Ónega y 'Ya es mediodía' pierden a su reportero más icónico

El equipo del programa Ya es mediodía, con la presentadora Sonsoles Ónega a la cabeza, han dicho adiós a uno de sus rostros más icónicos. El reportero José Araque deja el programa para encarar nuevos proyectos profesionales, y sus compañeros se han despedido de él en una emotiva conexión en directo.

Araque se encontraba en La Palma cuando Sonsoles Ónega conectó con él para conocer el estado de las nuevas viviendas que se están construyendo para realojar a los afectados por el volcán.

"Quédense con esta imagen porque va a ser la última que vean de Araque en Ya es mediodía", ha anunciado entonces la periodista desde el plató. "No le despedimos, se va él", ha matizado Ónega sobre el reportero, que "empieza un nuevo proyecto profesional y queremos desearle toda la suerte del mundo. Lo has dado todo, te has dado a este programa y solo tenemos palabras de agradecimiento y cariño, Araque", le ha dedicado la presentadora.

Las palabras de su compañera han emocionado al reportero, que ha respondido con un "gracias, ahora es cuando no me salen las palabras y que me quede yo callado, es complicado", se ha sincerado Araque.

"Te vamos a echar mucho de menos y lo sabes", ha incidido Sonsoles Ónega. "Vuelve pronto a Madrid y a empezar una nueva vida... Al final acabamos todos aquí pingando el moco. En fin, gracias, Araque", ha concluido, con nostalgia, la presentadora por la marcha de su compañero.

Araque ha sido uno de los rostros más conocidos del programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco, ya que llevaba en este espacio desde su debut, en junio de 2018, junto a otros periodistas como Marc Calderó, Inma Rivas o Estefanía Ruiz.

❔🤔 Quién me iba a decir que La Palma sería mi última cobertura en @yaesmediodiatv🏃‍♂️🏃‍♂️Es imposible resumir tres años de actividad frenética. Pero a veces es necesario parar, ir a otra cosa y coger aire. Millones de gracias por tantos mensajes 🙏❤️ 'Arranque' 😜 para servirles 🙋‍♂️ pic.twitter.com/tUcGK99cI3 — Jose Araque (@JZAraque) October 29, 2021

En un mensaje en Twitter, el reportero se despedía de su paso por el programa. "Es imposible resumir tres años de actividad frenética. Pero a veces es necesario parar, ir a otra cosa y coger aire. Millones de gracias por tantos mensajes", ha escrito junto a un vídeo con algunos de sus trabajos como reportero.