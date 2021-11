"Es la mujer a la que todos queremos escuchar. Su nombre es Olga Moreno Obrero, famosa en el mundo entero", ha presentado Sonsoles Ónega en la sección Fresh de Ya es mediodía. "Antonio David ha confirmado la ruptura, pero Olga permanece en 'modo avión'", ha rematado la presentadora, despertando las risas de sus colaboradores para, después, especular acerca de una posible entrevista exclusiva por parte de la empresaria sevillana.

Tanto Rocío Flores como Antonio David se han pronunciado ante los medios, sin embargo, Olga Moreno, pese a ser constantemente perseguida por la prensa, ha preferido guardar silencio ante la noticia que tiene alterado a todo el mundo: su separación del exguardia civil. Su amiga, Marta López, confirmó, en Sálvame, que la sevillana habría recibido la llamada de muchos medios de comunicación y que, al parecer, habría declinado todas las ofertas.

Así, el equipo de Ya es mediodía, ha explicado en un reportaje que Olga podría llegar a cobrar entre 30.000 y 40.000 euros por una entrevista en exclusiva. "Ella no se siente cómoda ante las cámaras", ha señalado Marta López en el matinal de Telecinco. "Yo sé que, ahora mismo, Olga no quiere hablar porque, si no, hablaría. Yo no te puedo decir qué hará dentro de unos meses", ha apuntado la colaboradora.

"Ahora mismo tiene la oportunidad de ganar muchísimo dinero, pero habrá que respetar que hay gente que no quiere hablar", ha agregado Marta antes de ser interrumpida por Alexia Rivas, quien ha destacado: "Lo siento, pero la información que tú das la cojo con pinzas porque, en su momento, no te enterabas ni sabías nada siendo su amiga".

López ha querido recalcar que, pese a que Olga Moreno haya ido a Supervivientes, no se siente cómoda al hablar delante de las cámaras. Aun así, la colaboradora ha expresado su deseo de que su amiga se siente en un plató de televisión y "cuente su verdad".

"Y tú que eres tan amiga, o eso dices, ¿cómo está Olga ahora mismo?", ha cuestionado Rivas. "Claro que soy amiga y sigo hablando con ella. Está pasando lo que está pasando. Nadie puede estar bien con este tema", ha contestado Marta López visiblemente molesta con las acusaciones de su compañera.