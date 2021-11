Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa': "A Antonio David, la verdad le importa menos que los pingüinos de la Antártida"

La confirmación de la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno ha llevado a que los rumores se disparen aún más, si cabe. Ahora, los medios de comunicación intentan encontrar los motivos por los que el matrimonio se habría roto después de veinte años juntos.

Tras la conversación que Rocío Flores mantuvo con Joaquín Prat en la mañana de ayer, miércoles, en El programa de Ana Rosa, todo parece apuntar a que la pareja llevaría un tiempo en crisis, aunque la separación se llevaría a cabo de manera amistosa y no habría "discusiones en platós de televisión". Sin embargo, en la mañana de este jueves, los colaboradores del matinal de Telecinco han apuntado que estas palabras podrían responder más a un deseo de Ro Flores que a un hecho.

De la misma manera, Bibiana Fernández ha opinado: "Muchas veces lo que deseamos y la realidad se dan de bruces, pero esperemos que, con independencia de que se separen o no se separen, se haga del mejor modo posible porque, aunque los hijos ahora sean adultos, el sufrimiento no te lo quita nadie. Pero también hay una niña pequeña".

Sin embargo, Alessandro Lecquio se ha mostrado implacable en la opinión que le merecen los Flores: "No nos olvidemos de que esta familia es como una empresa y a Antonio David, la verdad le importa menos que los pingüinos de la Antártida". Además, el colaborador ha agregado: "A las pruebas me remito. A este señor no le importó, para nada, destrozar la paz familiar de José Antonio Canales".

Por su parte, Sandra Aladro ha apuntado que "la clave está en el tiempo", puesto que "Olga está tres meses en Supervivientes y cuando sale, después de tres meses sin ver a su marido, no hay ningún acercamiento". "Por lo tanto, no podemos situar la separación en un tiempo actual, la tenemos que situar incluso antes de la docuserie, antes de Supervivientes y antes de todo esto", ha agregado la colaboradora.

A esto, Bibiana ha apuntado: "Después de Supervivientes, a los problemas que hubiera con anterioridad, a la vuelta se debe encontrar con alguna sorpresa". Esto, como ha añadido Prat, es la misma tesis que sostiene el también colaborador del programa matinal, Antonio Rossi. "Y esa sorpresa es el detonante. Aquello que estaba mal, se convierte en 'muy mal'", ha agregado Bibiana.

Lecquio ha vuelto a tomar la palabra y ha sentenciado: "Yo en esta historia veo tres posibilidades que no son excluyentes: por un lado, la posible traición de Antonio David; luego, no descartemos un paripé familiar de cara a las demandas; e, incluso, que este señor se haya vuelto loco de amor por una persona, algo que yo pongo en duda por la frialdad del personaje".