Si no era ya conocido por Sé lo que hicisteis, Ángel Martín se ha convertido en toda una estrella de las redes por su Informativo matinal para ahorrar tiempo en Twitter. Ahora, el humorista presenta Por si las voces me vuelven, su libro que saldrá a la venta el próximo miércoles.

En este relato, el guionista habla, entre otras cosas, de algo que ya confesó en sus vídeos recientemente: que en 2017 estuvo ingresado 15 días por un brote psicótico. Esta revelación llamó mucho la atención, pero el catalán lo que quería era darle normalidad a este suceso.

Por ello, ha publicado su libro como parte de esta labor de visibilidad, y en él ha hecho muchas otras confesiones que no han dejado a nadie diferente. En concreto, ha ampliado más de su contenido en una entrevista con El Mundo en la que ha revelado que tuvo depresión o consumió drogas, lo cual fue "un cúmulo de varias causas" que le ocasionaron el brote psicótico.

"De momento he dejado [las drogas]. ¿Afirmaría rotundamente que nunca volvería a probarlas? No me atrevería", asegura el cómico. "Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó".

El humorista confiesa en su entrevista que, aunque nunca tuvo "pensamiento suicidas", sí tuvo miedos "relacionados con seres mágicos del otro lado, que vinieran y se apoderaran" de su vida, como una "especie de posesión diabólica".

Las reacciones a esta confesión

Tras la publicación de la entrevista con El Mundo, otros medios se han hecho eco de las declaraciones centrándolo en el consumo de drogas, algo que al cómico le ha parecido exagerado en algunos cosas. "Ángel Martín confiesa por primera vez que ha sido drogadicto" ha sido la captura que ha compartido en Twitter.

Sin embargo, el afamado guionista ha querido tomárselo con cierto humor y plantear un juego a los tuiteros: "Se llama 'Sube la apuesta'. La regla es escribir el titular más alarmante posible usando este como referencia".

Vaya por delante que el titular lo ha sacado alguien después de leer la entrevista que me hizo @rterrasa y no tiene nada ver con este medio.

La entrevista original es esta que comparto y no han buscado el morbo en ningún momento.

Aun así, ha querido aclarar que esta noticia surge de la entrevista que concedió Rodrigue Terrasa para El Mundo: "La entrevista original es esta que comparto y no han buscado el morbo en ningún momento".

Lo acojonante es que ni siquiera he hablado con ellos.

Hacen eso… con el trabajo (bien hecho) de otros

"Hacen eso con el trabajo (bien hecho) de otros", escribió indignado en otro tuit. El cómico continuó después reaccionando a algunos 'titulares escandalosos' que escribieron los tuiteros para darle aún más exageración al que él compartió.