Ángel Martín responde a los que le preguntan por su brote psicótico: "Importante, no es una competición"

Acostumbrados a su Informativo matinal para ahorrar tiempo en Twitter, los seguidores de Ángel Martín se llevaron una sorpresa a principios de septiembre cuando confesó que, en 2017, había estado ingresado 15 días por un brote psicótico. Tras su anuncio, parece que el presentador ha estado recibiendo diferentes mensajes de personas en situaciones parecidas, y este lunes quiso responder a todas a través de sus redes.

"Muchos de esos mensajes dicen una cosa que me llama la atención: 'Yo estaba mal, pero bueno, la verdad es que no he llegado hasta tu punto'", ha revelado. "Importante: no es una competición, tíos. Si estás mal, estás mal".

"No esperes a estar en el punto de alguien que tú consideras que ha estado peor para preocuparte, ¿vale?", ha pedido el que fuera presentador de Sé lo que hicisteis. "Puede que esta observación sea absurda, pero si estás mal, estás mal. O sea, puedes empezar a tomar medidas. No esperes a 'bueno, como no he estado ingresado, no estoy tan mal'".

Puede que esta observación sea absurda pero como también puede que no… yo la suelto por si acaso. pic.twitter.com/2qVJH4TBSP — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 20, 2021

"No es un campeonato de 'rebajo lo mío porque el otro ha estado peor'. Tu umbral es el tuyo. Tú notas que estás mal, coméntalo", ha concluido. "Lo tuyo es lo tuyo. No es menos ni el otro es más".