Isabel Pantoja no habría vendido ni el 30% de las entradas de su próximo concierto en Chile, según Semana

Isabel Pantoja no estaría levantando pasiones en su próximo concierto en Chile el 27 y el 28 de mayo de 2022. Aunque aún quedan casi seis meses para que llegue la fecha, normalmente a estas alturas las actuaciones más deseadas ya han colgado el cartel de "no quedan entradas". Sin embargo, según ha informado la revista Semana, la cantante no habría conseguido vender ni el 30% del total.

Las entradas, que tienen un precio que varía entre los 48 a los 168 euros, no se están vendiendo tan rápido como se esperaba, pese a que en la actualidad la tonadillera está de moda en el país americano gracias a un programa de imitaciones llamado The Covers en el que la cantante Carolina Martín está interpretando canciones suyas.

"La gente no se está volviendo loca", informaban a la revista española, aunque aseguraban que el público que ya se ha hecho con los tickets son sobre todo grandes seguidores de Isabel Pantoja: "Se espera que vaya mucha gente de su época y, sobre todo, fans incondicionales".

La función ya empezó con mal pie al tener que ser retrasada a causa de la Covid-19, además, la pandemia es la razón de que aún no se tengan claras las medidas que se impondrán. "Para entonces se pedirá el pase de movilidad que demuestre que tienes las dos vacunas. Se asegurará que hay distancia y los asistentes deberán portar mascarilla", vaticina uno de los empleados de la sala de conciertos a Semana.

Otro problema es que aún no se sabe con seguridad cuál será el aforo permitido en esas fechas, ya que va variando según la situación epidemiológica. Aunque, según avanza este trabajador al medio, se espera que no pueda llenarse al 100% la capacidad del local.