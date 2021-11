Primer examen a funcionario de prisiones: 13.000 aspirantes, la mayoría mujeres, para 900 plazas

Unas 13.000 personas han afrontado este domingo el primer examen para optar a una de las 900 vacantes de funcionario de prisiones, un número que varios aspirantes ven "alto" y que les ha empujado a presentarse por ser también una oposición "asequible".

En concreto, 7.632 mujeres y 5.297 hombres venidos de todos los rincones del país se han examinado en 17 facultades de la Universidad Complutense de Madrid para superar el primer ejercicio de la oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, correspondiente a la oferta de empleo público de 2020, que por la pandemia no pudo celebrarse.

El examen de este domingo ha consistido en un cuestionario de 150 preguntas sobre la legislación del Estado y la penitenciaria. Quienes lo superen se someterán al ejercicio de supuestos prácticos y, más tarde, a las pruebas médicas.

Se espera que los 900 nuevos funcionarios estén incorporados a sus puestos antes de que termine el primer semestre del año. Con su llegada quedarán cubiertas buena parte de las vacantes de vigilancia interior de las prisiones.

Se trata de una oposición que varios de los aspirantes han calificado de "asequible" no solo por el temario sino ante todo por el "alto" número de plazas que han salido, lo que ha motivado a muchas personas a presentarse a esta y no otra oposición del Estado. Ahora bien, a la salida las sensaciones eran muy diferentes.

"Es la primera vez que me presentaba y salgo muy contenta, espero que me haya salido bien" señala Marisa, que reconoce que optó por esta oposición porque "salen muchas plazas" y es "asequible".

Más contento aun salía Nicolás que pese a admitir que "no era un temario muy extenso", ha dedicado unas cuatro horas diarias para prepararlo. "Hay que mirar las cosas con positividad porque me ha salido bastante bien".

Otras como Coral, que era la tercera ve que se presentaba, eran un poco más escépticas. "No ha sido muy difícil pero me faltaba un poquito de temario", dice esta joven gallega, que ha tenido que sacar tiempo hasta de las vacaciones para preparar la oposición ya que ella trabaja jornada completa.

Ella es una de muchas que reconocen que se presentan a esta oposición de prisiones por "la estabilidad económica, laboral y el tiempo libre". "Pero también porque me llama la atención, es algo que me gusta mucho, el derecho penal", añade.

Peor le han ido las cosas a Daniel, que asegura que el examen ha sido "un poquito difícil y lioso" si bien él "no estaba bien preparado". "En mi caso no creo que apruebe, ya lo intentaré el año que viene, este año creo que no", precisa y apunta a que el motivo puede ser que le ha "dedicado poquito tiempo". Eso sí, reconoce que se ha presentado por la amplia oferta. "Había muchas plazas, eso es verdad".