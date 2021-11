Manel, el hombre que fingió un coma de 35 años, agrede a los reporteros de 'Cuatro al día': "¡No me grabes!"

Manel Monteagudo, el hombre que aseguró haber estado 35 años en coma, acaparó esta semana titulares en medios de comunicación y no tardó en hacerse viral a raíz de su peculiar historia, cuyas incongruencias permitieron destapar que todo era un fraude. El poeta gallego reconoció el pasado viernes en una entrevista en La hora de La 1 que nunca había estado en coma, sino que su explicación "se salió de madre".

TVE no fue el único medio de comunicación que se acercó hasta su casa en Galicia para preguntarle por su historia. También lo hizo un equipo de Cuatro al día, el programa que presenta todas las tardes de lunes a viernes Joaquín Prat en Cuatro. La actitud de Monteagudo con la prensa no fue buena, y la propia Silvia Intxaurrondo lo advirtió en TVE, si bien no mostraron las imágenes "por cuestión de respeto".

Quienes sí grabaron la reacción de Monteagudo fueron las cámaras de Cuatro al día, que han mostrado la actitud agresiva que el hombre tuvo con ellos desde el primer momento.

En las imágenes difundidas por el programa se escucha a Monteagudo gritar a los reporteros: "¡No me grabes! ¡No me grabes! ¿Me explico?", mientras se presenta en actitud amenazante con un objeto en su mano.

Su reacción empeora al ver una cámara cerca, que intenta bajar de un manotazo: "¡No me grabes! ¡Aquí no! Así que tened cuidado", les advierte antes de entrar gritando en su vivienda. "Solo queremos saber su versión", le explica uno de los periodistas.

Finalmente, el hombre salió al balcón de su casa para confesar, entre gritos, que todo era mentira: "No estuve en coma, es verdad, pero hubiera sido mejor que estuviese en coma".

Manel Monteagudo admite que se inventó haber estado en coma durante 35 años e intenta agredir a los reporteros.

Esta tarde, el propio Manel nos explica en exclusiva quién le "empujó" a mentir a todo el mundo. pic.twitter.com/5fDvlFliH2 — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 12, 2021

Según ha aclarado posteriormente el reportero de Cuatro al día a Joaquín Prat, tras esos minutos de tensión, el hombre se disculpó: "Dijo que estaba pasando malos momentos y que lo había pagado con nosotros", explicó.