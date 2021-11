Dwayne Johnson revela por qué orina en botellas de plástico cuando entrena en el gimnasio

El actor Dwayne 'The Rock' Johnson es uno de los intérpretes más cotizados del cine de acción en Hollywood. Para seguir manteniendo ese status, el actor y exluchador de la WWE tiene un estricto protocolo de entrenamientos.

Ahora, Johnson ha revelado una peculiar costumbre que tiene cuando machaca su musculado cuerpo en el gimnasio: orina en botellas de plástico. El actor de origen samoano hizo esta confesión en una entrevista con la revista Esquire.

'The Rock' explicó que para tales menesteres usa botellas viejas de agua que ya no utilice. El motivo de por qué hace esto es muy sencillo: no hay baños en los gimnasios en los que entrena.

"Hace calor, hay sudor y suciedad", dijo Dwayne Johnson a Esquire sobre las condiciones de su gimnasio. Pero además el motivo por el que el protagonista de Jumanji tiene que hacer pis de tan poco convencional manera es otro.

"Por lo general, me mantengo bastante hidratado", dice Johnson. "Necesito ir mucho al baño. No mucho, pero probablemente un par de veces durante un entrenamiento tengo que ir al baño. Así que lo hago en la botella", revela el actor, uno de los mejores pagados de Hollywood.

Dwayne Johnson acaba de triunfar en taquilla haciendo pareja con Emily Blunt en Jungle Cruise, película de aventuras inspirada en la atracción de Disney del mismo nombre, y su siguiente gran papel será el del superhéroe Black Adam.