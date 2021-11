Dwayne Johnson no quiere más armas reales en los sets de rodaje tras el caso Alec Baldwin: "Vamos a usar pistolas de goma"

Si algo bueno se ha podido sacar de la tremenda desgracia que ha supuesto la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de Rust, es que Hollywood ha empezado a movilizarse en contra del uso de armas en sets de rodaje. Peticiones, prohibiciones y manifestaciones por parte de cada sector de la industria del cine han ido llegando en la última semana, una ola a la cual se ha sumado también Dwayne Johnson.

El actor, quien precisamente está habituado a encarnar personajes de acción que han de llevar armas, ha mostrado su tristeza por la muerte de Hutchins y preocupación por la situación en la que se ha desarrollado todo: "Lo primero de todo, se me rompió el corazón. Perdimos una vida, y mi corazón está con toda la familia y la gente del set, incluido Alec (Baldwin) al que conozco desde hace tiempo", afirmaba La Roca.

Dwayne Johson es un hombre de palabra y por eso ha querido demostrar que estas últimas movilizaciones en contra de las armas no queden en saco roto. El actor de Jungle Cruise ha confirmado que empezará desde su propia productora, Seven Bucks Productions, imponiendo el uso de pistolas de goma en lugar de armas reales: "No puedo hablar por nadie mas pero sí decir que en cualquier cosa que hagamos a partir de ahora no usaremos armas reales. Vamos a usar pistolas de goma y a tener cuidado con todo", asegura el actor, al que tampoco le preocupa el coste adicional que pueda suponer este cambio: "No nos vamos a preocupar por los dólares, ni por lo que cueste".

El actor se encuentra en plena promoción de su última película, Alerta Roja, en la que comparte pantalla con Gal Gadot y Ryan Reynolds y en la que por supuesto hace uso de armas como agente del FBI. Sin embargo, Johnson parece estar más que sensibilizado con el tema: "Hay protocolos y medidas de seguridad que siempre hemos tomado muy en serio, pero los accidentes ocurren. Y cuando sucede algo de esta magnitud, tan desgarrador, lo más prudente es hacer una pausa por un segundo y reexaminar realmente cómo vamos a seguir adelante y cómo vamos a trabajar juntos", reflexiona el actor.

