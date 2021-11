Paulina Rubio habla sobre su tormentoso divorcio de Colate: "Prefería no estar con él a tener algo tan tóxico"

La cantante Paulina Rubio ha hablado sobre el largo proceso de divorcio de Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, que comenzó hace nueve años y que ha conllevado numerosas batallas legales. Sin embargo, el colaborador ha decidido no seguir adelante con los procesos judiciales para obtener la custodia de su hijo en común, Andrea Nicolás.

Con motivo de la publicación de su nuevo single, la artista ha decidido conceder una entrevista en la que también ha hablado abiertamente de su vida personal y de la ruptura con el padre de su primer hijo: "Yo creo que fue algo inevitable, prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario".

La intérprete de Ni una sola palabra ha confesado que en el amor es muy "confiada" y que su madre ya le advirtió al respecto: "Me decía: 'Tienes que hacer las cosas más organizadas', pero así salieron las cosas al principio".

Aun así, reconoce que el lado bueno fue que aprendió mucho de su divorcio, aunque su siguiente relación, con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo, tampoco acabó bien. "Oye sí, uno aprende, pero por amor uno hace cosas que jamás haría normalmente", se justificaba la cantante, que reconoce que está "lista" para enamorarse.

Sin embargo, por ahora Paulina Rubio no tiene "prisa" para encontrar el amor, ya que se encuentra completamente volcada en su faceta de madre. "Estoy tan bien en mi piel en este momento. Para empezar, mis hijos, ellos son pasión y aventura, ellos necesitan mucho de mí, no me quiero distraer", ha concluido.

La artista ha narrado que su día a día es muy normal: "Cuando no estoy trabajando voy por ellos a la escuela, me despierto temprano y los llevo, paso por ellos y vamos a kárate, los llevo a hacer una tienda de campaña o picnics, lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada".

Paulina Rubio y su exmarido, Nicolás Vallejo-Nágera. GTRES

Además, ha reflexionado sobre las dificultades de ser madre trabajadora y lo necesario que es para ella el apoyo familiar: "No lo podría lograr sin una familia, sin mi mamá y sin el seno familiar que ella me dio. Sí, somos mamás trabajadoras, sí, tenemos que chambear y dejar a los niños con mi mamá o con el abuelo o con el padre. Pero mis hijos entienden muy bien el valor de tener a su madre y a la abuela que tienen".