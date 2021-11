Meghan Markle se defiende de quienes la critican por usar su título real con fines políticos

Meghan Markle reapareció este martes en la cumbre New York Times DealBook, donde habló de paridad salarial, de su relación con la prensa y de la polémica que la permigue desde hace semanas por supustamente usar su título real con fines políticos.

La duquesa de Sussex dio que hablar el pasado mes de octubre tras enviar una carta al Senado de EE UU abogando por la conciliación. Su fin era que le llegara al presidente Joe Biden y convencerle de la necesidad de otorgar ayudas a las familias para no tener que escoger entre trabajar o estar con los seres queridos.

Hay quienes vieron esta iniciativa como una forma inadecuada de aprovechar su título real, una opinión que la esposa del príncipe Harry no comparte en absoluto, tal y como dejó ver en su última intervención ante Andrew Ross Sorkin, editor general, columnista y fundador de la publicación financiera del Times.

Sobre la baja de maternidad remunerada, Markle fue clara: "Francamente, no veo esto como un problema político. Desde mi punto de vista, se trata de una cuestión humanitaria".

"Creo que este es uno de esos problemas que no es rojo ni azul. Todos podemos estar de acuerdo en que las personas necesitan apoyo cuando acaban de tener un hijo", ha añadido.

Después de vivir en Canadá y el Reino Unido durante años, regresar a EE UU y ver "que es uno de los seis países del mundo que no ofrece de ninguna forma esta baja pagada simplemente no tiene sentido", en palabras de Markle.

La nuera de Carlos de Inglaterra entiende que su participación en este asunto y su petición al Senado sorprendan, pero se mantiene firme: "Me dije: 'Déjame poner la pluma sobre el papel y hacer algunas llamadas’. A mí me parece algo realmente lógico y obvio. Estas llamadas no son llamadas planificadas, ¿verdad? Solo obtengo el número de teléfono y llamo".

"Mis padres tienen una ética de trabajo muy fuerte. Cuando yo tenía unos ocho o nueve años, comencé a hacer gomas de pelo para vender. Iría al centro, haría que mi madre me llevara a buscar las sobras, luego las haría y las vendería. Recuerdo la sensación de saber que había hecho algo por mí misma y recibido una compensación por ello. Hay una sensación de orgullo en eso", explicó la duquesa, consciente de que habla desde una posición de privilegio.

La actriz acudió al encuentro vestida con un jersey y un pantalón de color negro que acompañó con un significativo detalle: un broche de amapola por el poppy remembrance day, un símbolo para la Corona británica.

Los Windsor lucen dicho símbolo en muchos de sus actos institucionales y cada 11 de noviembre, cuando se conmemoran los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y los civiles en tiempos de guerra. En concreto, desde la Primera Guerra Mundial.