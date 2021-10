Meghan Markle se estrena en YouTube mientras se confirma que el odio contra ella en redes proviene de 'bots'

Desde que ella y su marido, el príncipe Harry, estuvieron en el macroevento de Nueva York, no había querido ser noticia, apenas si habían hecho absolutamente nada noticiable. Y, de repente, Meghan Markle lo es por partida doble: por una parte es protagonista activa de la historia, pus se estrena en YouTube, pero por otra lo es de la peor forma, siendo la receptora de miles de mensajes de odio en redes... de cuentas falsas.

Primeramente, la duquesa de Sussex, quien ya se estrenó como narradora en el documenta Elephants de Dinsey+, ha vuelto a ser quien ponga voz a una historia. Aunque, en este caso, una para la cuál era la lógica elección: su propio libro infantil. Su debut en YouTube no ha sido sino leyendo The Bench, el cuento infantil que escribió basándose en la relación paternofilial entre su hijo Archie y su esposo y que publicaba hace unos meses.

Desde el jardín de su casa en Montecito, California, y sin demasiado oropel en su atuendo (vaqueros, camisa celeste, pelo recogida y algunas joyas, destacando su anillo de casada y una pulsera y un reloj de Cartier), la exactriz muestra sus dotes como recitadora en un vídeo de apenas tres minutos que en solo un día ha superado las 115.000 visitas y que se ha subido de la mano del canal Brightly Storytime, que se dedica a la lectura de libros y a los secretos de sus autores.

"¡Estamos encantados de darle la bienvenida a Meghan, la duquesa de Sussex, a Brightly Storytime! Su libro The Bench ha logrado capturar la relación evolutiva y expansiva entre un padre y un hijo, y nos recuerda las diversas maneras en las que el amor puede tomar forma y expresarse en una familia moderna", reza la descripción del vídeo, en el que Meghan especifica detalles sobre cómo eligió las ilustraciones del cuento.

Ya hay quien asegura que lo hace debido a las bajas cifras de venta del libro fuera de Estados Unidos, dado que si bien aquí llegó a ser número 1 en la lista de ventas del The New York Times, fuera de dichas fronteras, y con la vista puesta en Acción de Gracias y la temporada navideña, la recepción no ha sido ni reseñablemente parecida.

Pero aunque estas malas lenguas sean ruidosas puede que ni siquiera existan. Esto se debe a que Markle lleva un tiempo siendo víctima de una increíble y coordinada campaña de odio en redes sociales, con especial hincapié en Twitter, según detalla un informe que ha realizado el servicio de análisis Bot Sentinel. Incluso el director ejecutivo de la empresa, Christopher Bouzy, asegura que los datos del estudio no se parecen a nada de lo que él hubiese visto antes con respecto al algoritmo de Twitter.

"Es un número muy pequeño de cuentas de Twitter las que son responsables de más de dos tercios de los tuits de odio sobre Meghan Markle. Desde que la pareja anunciase su salida de la casa real británica en enero del pasado año, han recibido todo un alud de críticas por Internet. Después de examinar más de 114.000 tuits, alrededor del 70% de ellos se deriva de únicamente 83 cuentas, quienes además los han difundido de manera coordinada", detalla el informe.

Puede ser, eso sí, que esto aleje definitivamente a Harry y Meghan de las redes sociales o que, por el contrario, decidan combatir la desinformación, un tema tan central en su filantropía, volviendo de lleno a la exposición mediática de las mismas. No hay que olvidar que ni ellos ni su fundación, Archewell, tienen por ahora redes activas.