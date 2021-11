Acusan a Meghan Markle de intentar influenciar a senadores de EE UU usando su título de duquesa

Meghan Markle ha sido acusada de usar su título de duquesa de Sussex para interferir en la política estadounidense, y según fuentes de la casa real británica, los miembros de ésta calificaron sus recientes intervenciones de "escandalosas".

Tal y como recoge el Mirror, la duquesa de Sussex ha estado usando su título "fuera de contexto" para "jugar a política" al presionar a senadores de EE UU para obtener una licencia parental remunerada, según las fuentes de palacio.

Las críticas a la esposa del príncipe Harry llegan después de que dos senadores republicanos dijeran que se mostraron sorprendidos cuando la duquesa los llamó en frío sobre el tema.

La senadora de Maine Susan Collins, de 68 años, declaró a Politico que recibió una llamada de la duquesa en su línea privada. "Para mi sorpresa, me llamó por mi línea privada y se presentó como la duquesa de Sussex, lo cual es un poco irónico".

"Me alegré de hablar con ella, pero me interesa más lo que me dice la gente de Maine sobre las vacaciones pagadas", dijo Collins.

En declaraciones a The New York Times, agregó: "Simplemente dijo que pensaba que la licencia pagada era realmente importante, y le dije que había muchos enfoques diferentes y que la gente estaba trabajando en ello".

Después de que surgieron las noticias de estas llamadas, fuentes de palacio dijeron a The Telegraph que Meghan Markle debería "mantenerse alejada" de estas conversaciones.

"La familia real no tiene voz en la política estadounidense"

"Como miembro de la familia real, si usas el título, significa que te debes mantener alejado de ese tipo de cosas. De lo contrario, estás utilizando el título fuera de contexto y la gente cuestionará tus motivos. La familia real no tiene voz en la política estadounidense", dijeron estas fuentes.

La senadora de Virginia Occidental Shelley Moore Capito, de 67 años, dijo que Meghan también la llamó y que también usó su título real. Esta llamada se produjo después de que Meghan Markle escribiera una carta abierta al Congreso exigiendo una licencia pagada para todos los nuevos padres en Estados Unidos.

Carta a la Cámara de Representants

La carta, dirigida al líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluía detalles de su propia infancia y hablaba de los sacrificios que los padres que trabajan tienen que hacer "no solo en pos del sueño americano, sino simplemente el sueño de la estabilidad".

En respuesta, un político republicano dijo que la duquesa debería "seguir siendo actriz" y la acusó de usar su título británico y su matrimonio con el príncipe Harry para interferir en la política estadounidense.

"La última interferencia de Markle en la política estadounidense reaviva la pregunta en mi mente de por qué la Familia Real no les quita simplemente a ella y a Harry oficialmente sus títulos, particularmente porque ella insiste en enviar esto bajo el pretexto de ser la duquesa de Sussex", dijo Jason Smith, representante republicano de Missouri.