Diseñador y Dj: así es Sergio, el hermano desconocido de Alejandra Rubio

Solo hay una fotografía que sea pública la que aparezca y esta ni siquiera la publicó él, sino que lo hizo su hermana en su Instagram, donde tiene alrededor de 250.000 followers, con el título "Love U hermanito". Lo más curioso es que la publicación es, a su vez, una fotografía que Alejandra Rubio le había hecho a un retrato anterior de ambos captado con una cámara instantánea. "¡Cómo os parecéis!", "Los hermanos más guapos del mundo", "Igualitos", decían muchos comentarios expresando lo idénticos que parecen.

Pero dentro de todo este requiebro había varios comentarios, asombrándose de la identidad que le otorgaba la hija de Terelu Campos, que explican a la perfección cómo es el hermetismo con su vida que lleva en práctica Sergio. Este el nombre, sí, del hermano mayor de la famosa colaboradora de Telecinco, a quien no solo no le llama el mundo de la farándula sino que ni siquiera parece que forme parte de algún modo de una familia tan televisiva como el clan que preside María Teresa Campos.

Pocas veces habla de él, pero cuando lo hace, Alejandra no puede evitar que se le dibuje una enorme sonrisa en el rostro. Porque a pesar de que no sea una cara popular entre la audiencia, Sergio ha supuesto siempre un gran apoyo para la influencer. Le saca 13 años (ella tiene 21, pues nació en marzo del 2000, y él ha soplado 34 velas este 2021) y, aunque pertenecen a generaciones diferentes, para ella ha sido un referente. Sobre todo por cómo se ha construyendo una vida al margen de su apellido.

Porque Sergio es hijo, claro, de Alejandro Rubio, quien fuera marido de Terelu entre 1998 y 2003. El empresario tuvo una relación anterior con una mujer de quien no ha trascendido el nombre ni el rostro en todos estos años, mucho antes de casarse con la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, Sergio no ha seguido los pasos empresariales de su padre, sino que se ha decantado por la vertiente más artística posible.

La primera de las pasiones de Sergio, y a la que se dedica profesionalmente, es el diseño gráfico, tal y como ha apuntado recientemente la revista ¡Hola! en un exclusivo reportaje. Esto, de alguna forma, entronca con otro de los hobbies de Alejandra, a quien se le ha podido ver en su Instagram dar alguna que otra pincelada sobre un lienzo y, sobre todo, quien comenzó otra carrera para ser diseñadora, aunque en su caso se trataba de la moda y la dejó para decantarse por el Derecho.

Por otra parte, Sergio también tiene otra afición que le ha dado más de una noche de alegrías sacando su potencial. Nos referimos a la música. Bajo el pseudónimo de MDey está Sergio, que ha actuado como DJ en algunos conocidos garitos del centro madrileño, así como en festivales de música electrónica.

Eso sí, hay que apuntar que en los últimos años ha aparcado un poco su carrera musical encima de los escenarios, por lo que ahora solo ejerce como animador en fiestas contadas para su círculo más íntimo, así como sus seguidores dentro de las redes sociales, las cuales, como era lógico pensar, mantiene con el candado de privacidad.

Ello no significa que se haya desvinculado completamente de la música. Ni por asomo. Al contrario: se puede decir que ha evolucionado y ha acabado decantándose por la producción. En este terreno, Sergio es el encargado de las mezclas y los arreglos de otras amistades y clientes que se dedican a la música. Estos conocimientos profundos del mundillo provienen de sus estudios durante años en la Escuela MicroFusa de Madrid, un centro con cursos y titulaciones en tecnología musical.

Cuando Alejandra comenzó en Mediaset lo hizo a través del canal multimedia MtMad. En uno de sus últimos programas antes de centrarse en sus estudios, habló por primera vez de su hermano en lo que supuso toda una revelación: "No recuerdo convivir con él cuando yo era pequeña. Luego ya, de mayor, como me saca trece años, él hizo su vida".

Eso no impidió, como siguió contando, que no sean muy cercanos. "Me llevo fenomenal con él, tengo una relación fantástica. Le adoro porque es mi hermanito", aseguró, incluso utilizando el diminutivo cariñoso. Sin embargo, cualquier avispado seguidor de la vida de las Campos se habría olido la tostada desde 2018, cuando la actual colaboradora de Viva la vida se sinceró en Morning Glory.

En aquel programa, fue repasando muchos de los tatuajes que luce en su cuerpo. Algunos de ellos corresponden a letras de personas importantes en su vida y así lo hizo saber: tiene una T por su madre y también su abuela, Teresa; una A por su padre, que se llama como ella; una L por su tía Leli, como llamaban a Araceli Campos, hermana pequeña de su abuela, que falleció en 2015; y, por último, una S, claro, por su hermano.