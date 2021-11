Alejandra Rubio carga contra Kiko Hernández: "No creo que vuelva a casa de mi abuela"

Alejandra Rubio no quiere saber nada de Kiko Hernández. Así lo ha demostrado en su último encuentro con la prensa, poniéndose del lado de su abuela, María Teresa Campos, tras los ataques recibidos últimamente en los platós.

"No creo que [Kiko Hernández] vuelva a casa de mi abuela", ha subrayado ante los reporteros de Europa Press, a quienes ha dejado claro que no quiere tener ningún tipo de relación con "ese señor".

La tertuliana de Viva la vida también alzó la voz contra Hernández el pasado mes de agosto, pues no le sentó nada bien el encuentro entre su abuela y el rostro de Sálvame en casa de la presentadora.

"Cuando veo esa foto siento que la están utilizando", declaró la influencer, ya que creyó que la veterana periodista no sabía nada de lo que sucedía en televisión. "Es una tontería. Cualquier abuela que ve que hablan así de su nieta no querría estar con esa persona. Mi abuela es mi abuela".

"He tenido una conversación con ella y no le quiero contar nada porque no quiero que lo sepa. Le hice una pregunta y me dijo que había ido a comer. Le dije que no se porta muy bien y ella me contestó que no le conocía lo suficiente", afirmó la hija de Terelu Campos.