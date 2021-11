Cristina Pedroche y David Muñoz presumen de su escapada gastronómica a Estambul

Cristina Pedroche y Dabid Muñoz se han embarcado en otro exótico viaje. El matrimonio cada vez viaja más por los proyectos internacionales del cocinero, y esta vez han llegado hasta Turquía, dónde se celebraba una conferencia internacional de gastronomía.

Además de disfrutar del panel que Muñoz ha dado ante sus compañeros de profesión, ambos han aprovechado la breve escapada para probar los platos más típicos de Estambul y visitar algunas de las mezquitas más conocidas.

Aunque, sin duda, lo más importante ha sido conocer los mercados de especias de la ciudad. Cada viaje es una oportunidad para descubrir un nuevo sabor y es de sobra conocido que los dos disfrutan mucho comiendo.

En las historias de Instagram, la presentadora de televisión ha compartido también su divertido atuendo. No ha explicado si es por la necesidad de cubrirse el cabello o por la lluvia, pero Pedroche ha usado un papel azul nada favorecedor y se lo ha atado a la cabeza.

El chef no podía evitar reírse con el look completo de su mujer y subir varias imágenes a su propia cuenta. No hay duda que allá a dónde van, siempre se lo pasan en grande.