Dulceida ha aprovechado la publicación de su último vídeo en YouTube, en el que habla de su gran fiesta de cumpleaños, para responder a los rumores que desde hace días circulan sobre su vida sentimental.

Contundente, y visiblemente molesta por las últimas informaciones, la influencer afirma que es "una mujer libre" y que está soltera pese a que muchos de sus seguidores la hayan estado relacionando con la cantante Ana Legazpi.

"Yo hace mucho tiempo dije que no iba a dar explicaciones sobre mi vida porque de verdad que es agotador", avanza en su publicación, pues, tras anunciar su ruptura definitiva con Alba Paul el pasado mes de septiembre, el goteo de informaciones no ha cesado en las redes sociales y en la prensa del corazón.

"Que hablen, que se inventen, tener que dar explicaciones, desmintiendo cosas, pidiendo respeto... Dije un día: 'Mira, ya no lo voy a hacer más", se queja la catalana, de 33 años.

"Parece ser que ahora no puedo tener amigos, tener amigas, seguir con mi vida, pero lo estoy haciendo", reflexiona, asegurando que va a continuar con su estilo de vida pese a las opiniones ajenas.

La empresaria es clara. "No tengo pareja", ha subrayado, "tanto para las noticias como para los haters que están rebuscando porque no tienen vida, decirles que va a ser la última vez que lo diga, que estoy aprendiendo a no darle importancia a estas cosas, a pasar. Yo tengo mi vida y cada vez estoy intentando estar mejor".