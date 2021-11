Las disputas en el clan Pantoja se han convertido en una constante. Las últimas acusaciones de Kiko hacia su hermana no han sentado nada bien a la colaboradora de El programa de Ana Rosa que, en durante sus intervenciones ha dejado clara la mala etapa que atraviesa la relación con el DJ.

En la noche de ayer, jueves, pudimos ver cómo Kiko se reconciliaba con Jorge Javier Vázquez y Mediaset en su visita a la casa de Secret Story, donde además tuvo un encuentro con Luis Rollán, a quien no quiso informar del fallecimiento de su abuela Ana debido a la estrecha relación que unía a colaborador de televisión con la mujer y con el objetivo de no afectar al concurso del actor.

En la mañana de este viernes, Joaquín Prat ha explicado que "Kiko es de gatillo fácil": "Se cabrea, nos manda a hacer puñetas a los de Mediaset, pero luego no tiene más remedio que reconocer que esta simbiosis cadena-personaje no la puede obviar". Unas palabras ante las que Isa Pantoja ha asentido con una sonrisa.

Además, en lo que respecta a la relación con su familia, Kiko explicó en la noche de ayer su deseo de volver al momento en que se encontró con su madre, Isabel Pantoja, en la casa de Gran Hermano VIP. Ante esto, Antonio Rossi ha agregado: "Para mí, tiene el poco tacto de decir que ojalá volviera a aquel día y que lo cambiaría todo por aquel día cuando la culpa o la responsabilidad de todo lo que haya pasado, al final, la tiene él. Hace ahora como si nada hubiera ocurrido y el que sigue con un pleito frente a su tío es él".

Al regreso de Kiko a los platós de Mediaset, Isa ha comentado: "Con estas cosas, él se quita credibilidad. Dijo hace dos semanas de todo ahora está ahí. No me voy a meter si fue para cantar o para responder a preguntas. En ese sentido, me alegro de que trabaje y de que haya presentado su canción, que está muy bien, y de que se haya reconciliado con Mediaset".

Por su parte, Joaquín Prat ha aprovechado para preguntar a su compañera si había felicitado a su hermano por haber recibido un premio de Radiolé, a lo que Isa ha respondido con un rotundo "no". Entre risas, Prat ha agregado: "Pues ya tiene doble cruz hecha. Le ha hecho la cruz a tu madre por no felicitarle por lo de Radiolé, no le has felicitado tú ni tu prima... Ya verás".

"No me salió felicitarle porque estoy molesta por lo que dijo. Entonces, no le voy a felicitar. Creo que ahora el problema que tenemos es mayor que no felicitarle por lo de Radiolé. Igualmente, me alegro por él", ha explicado Isa para, después, recalcar: "No tiene sentido que le felicite por él dijo cosas que a mí no me gustaron y de ahí viene que yo esté molesta con él. Lo que ahora quiero no es un mensaje de los premios sino un mensaje de disculpa porque yo no me esperaba lo que dijo en la revista".

"Creo que lo que menos importa aquí es un mensaje por su premio porque cuando él me lo comunicó hace dos meses estábamos Asraf y yo con él en Matalascañas y le dijimos que estaríamos allí, que le apoyaríamos y que felicidades. Todo esto es consecuencia de lo que él ha hecho", ha añadido la hija de la tonadillera.