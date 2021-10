La tensión entre Kiko Rivera y su hermana, Isa Pantoja, es evidente. Las declaraciones de la joven en Sábado Deluxe no han sentado nada bien al DJ, que compartió con sus seguidores una instantánea en sus historias de Instagram en la que mandaba callar. Hoy, El programa de Ana Rosa ha contado con Isa Pantoja en su sección de corazón.

La joven, que había optado por guardar silencio ante las provocaciones de su hermano, ha decidido romper su silencio ante la atenta mirada del resto de colaboradores del matinal de Telecinco. Isa ha confirmado que, aunque Kiko no ha hecho ninguna declaración pública, sí podría haber filtrado información a los medios.

"Él hace cosas, luego se retira y se queda en silencio, pero no puede evitarlo porque es muy impulsivo. Escribe y pone lo primero que piensa, cosa que luego le pasa factura. Pero sí que entiendo que le hayan dado un consejo así porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente le daría el mismo consejo", ha explicado la hija menor de Isabel Pantoja.

Además, la joven ha explicado que su hermano se habría puesto en contacto con ella, pero el mensaje que ha recibido no es demasiado importante. Joaquín Prat no ha dudado en preguntarle si no ha pensado en hablar con Irene Rosales, a quien ha descrito como "uno de los activos más importantes" de la vida de Kiko, para que medie entre ellos dos. Ante esto, Isa se ha mostrado rotunda: "Yo creo que, públicamente, el problema es con mi hermano. Cuando tenga que defenderme lo haré yo y no meteré a Irene como él hace con Asraf".

"A Irene la quiero dejar al margen porque yo entiendo y comprendo que ella apoye públicamente a mi hermano porque es su marido", ha concluido la joven. Alessandro Lecquio ha querido destacar, sin embargo, que su sorpresa radica en "el nivel de gasto" de Kiko e Irene: "¿Tú has visto los coches que tiene esta pareja, cuando hace un año cobraban la ayuda de autónomos?". No obstante, Prat ha optado por cortar esta rama de la conversación y el programa ha ido a publicidad.

Para finalizar su defensa, Isa Pantoja ha destacado ante la audiencia las actuaciones de su hermano con ella: "Él no conoce mi casa. No ha venido a ninguna casa en la que yo vivo. Él no pregunta por Alberto. Lo que no me gusta es que me señalen o que su entorno diga que yo hago cosas que luego él no hace"

"Yo he estado ahí cuando me ha necesitado en los cumpleaños, en la boda, en los bautizos. Cuando falleció la madre de Irene también fui, me cogí un vuelo de Londres. No hace falta que nadie me agradezca nada, pero que el entorno de mi hermano diga ciertas cosas me molesta porque yo sí he estado y él no conoce cómo es mi casa, dónde vivo, cómo es... No lo sabe", ha añadido Isa.