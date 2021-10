Asraf Beno reconoce entre lágrimas que está vetado en Cantora y que Isabel Pantoja no le coge el teléfono

Asraf Beno se sentó este domingo en el plató de Viva la vida para dar la cara, una vez más, por su pareja, Isa P, que unas horas antes había acudido a Sábado Deluxe a dar su visión sobre las últimas polémicas en el clan Pantoja.

Durante un momento de la charla, la pareja de la joven estudiante de derecho fue cuestionado por su relación con su suegra, Isabel Pantoja, después de las desafortunadas declaraciones que hizo en La Casa Fuerte donde criticaba duramente a la tonadillera y que tuvieron graves consecuencias.

"De momento yo no puedo entrar a Cantora", dijo firme en un primer momento el joven exconsursante de GH VIP.

Sin embargo, instantes después, él mismo reconocía que, bajo su punto de vista, es una "excusa": "No es mentira que me lo han hecho pasar mal", relataba con la voz entrecortada.

"Isa ha hablado con ella y le ha dicho que de momento no quiere que vaya", apuntaba totalmente roto

Además, Asraf desvelaba que él ha puesto de su parte para intentar darle un giro de 180 grados a la relación con su jefa, pero, de momento, no ha surtido efecto. "He llamado a Isabel Pantoja muchas veces y no me coge el teléfono", contaba para sorpresa de los presentes en plató.