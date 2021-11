Kiko Rivera se reconcilia con Jorge Javier Vázquez en 'Secret Story': "A veces nos equivocamos"

Este jueves 4 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. El programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, contó con una actuación de Kiko Rivera, que se trasladó hasta Guadalix de la Sierra para ofrecerla.

Esto podría suponer el inicio de una nueva etapa entre el DJ y Telecinco, pues recientemente Rivera se despachó con muchos de sus colaboradores tras acusarle de crear polémicas a propósito para vender exclusivas.

"Tal y como están las cosas, lo mismo me quedaría yo aquí un par de meses... me ha traído muchísimos recuerdos, pasé aquí un tiempo con gente maravillosa y otra que no lo era tanto, y fueron de los mejores tres meses de mi vida", comentó el joven, recordando su etapa como concursante en GH Dúo.

Este cantó su nuevo single, Te necesito, en una posible alusión a Isabel Pantoja. Y es que, muy melancólico, confesó que le encantaría revivir el momento en el que coincidió con su mujer y con su madre en el reality: "Volvería a ese día, porque las cosas estaban mejor ahí, aunque ahora están medio bien".

Dando un paso más hacia la reconciliación, el presentador celebró ver al hijo de la tonadillera en Telecinco, pues es su casa y la del resto de los Pantoja, según apuntó. "A veces cometemos errores, ya sabes cómo soy... pero os tengo mucho cariño, sobre todo a ti, para quien siempre tengo un huequito", respondió Paquirrín en lo que parecieron unas escuetas disculpas.

Qué emocionante ha sido el reencuentro de Kiko Rivera y Luis Rollán 🥰 #SecretGala8 pic.twitter.com/nCOB4KmiPp — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

El joven también se reencontró con Luis Rollán, concursante de Secret Story y amigo de la familia. "Adoro a mi primo Luis y me encantaría poder abrazarlo, creo que lo necesita", añadió. Por su parte, Rollán fue incapaz de contener sus lágrimas.