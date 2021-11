La dieta con la que Rosa López ha perdido 40 kilos en cinco años y su espectacular posado semidesnuda

Rosa López acaba de celebrar, como el resto de la familia de Operación Triunfo, los 20 años desde el nacimiento del formato que, tanto a ella como a otros tantos artistas, los lanzó a la fama.

La andaluza, a la que le sonríe más que nunca la vida, ha tenido un casi continuo cambio de imagen de desde el mismo paso por la Academia más famosa de España. Sin embargo, y tal y como cuenta Cope, a su evolución como cantante se ha sumado en los últimos cinco años una evolución física que le ha hecho perder nada menos que 40 kilos.

"Controla mucho lo que toma. Come buenas raciones, pero siempre son de verduras y frutas. Cuando pasa todo el día fuera de casa, a veces se lleva tuppers con ensaladas", cuentan en LOC sobre Rosa, que ha dado la espalda a la bollería industria.

La propia Rosa ha comentado cuáles han sido esos cambios en su dieta. "A veces tomo huevo o queso, pero el 80% de mi alimentación es vegana. Es que me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible, y cuando eres constante, voluntarioso y primoroso, recoges los frutos".

Además, ha pasado de la vida sedentaria al ejercicio físico, ya que practica disciplinas como el running o el boxeo.

Así, y para demostrar que está mejor que nunca, la extriunfita, que ha desvelado que no empezó a verse bella hasta pasados los 30 años, quiso conmemorar esos 20 años de OT recuperando un posado que ha quitado el aliento a más de uno y una.

La granadina sacó su lado más sexy posando semidesnuda ante la cámara, y con solo su larga melena tapando lo que ella no quería que se viera.

La artista se hizo estas fotos el pasado enero, para su 40º cumpleaños, pero decidió recuperarlas para otra fecha muy especial para ella.

"Dentro de ti cambia algo que solo las experiencias te hacen crecer y siempre he visto las cosas con el amor máximo. Así que no hay nada más bello que sentir amor y aprender para vivir con más calidad. No es nada nuevo que no sepamos. Estos 20 años son hermosos Gracias a ti. GRACIAS 🙏", escribió.