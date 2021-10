Rosa López muestra la dura realidad tras 'Operación Triunfo': "Tuve que venderlo todo"

Han pasado ya dos décadas dese que la cantante Rosa López se alzase con la victoria en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, su carrera musical ha sufrido altibajos y su situación económica ha dado un giro radical.

En una entrevista exclusiva en la revista Semana, López se ha sincerado sobre las dificultades que encuentra para hacerse un hueco en la industria en España: "A mí me gustaría sonar más en nuestras radios españolas", ha confesado.

Su vida actual dista mucho de los inicios que la catapultaron a la fama y es un claro ejemplo de lo efímero que puede ser el éxito. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalé en Granda... Todo eso que conseguí lo tuve que vender en una época de mi vida", ha admitido.

Ahora vive en un barrio al norte de Madrid, en "un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca", ha indicado.

Las épocas malas de su vida le han servido también para aprender a valorar lo bueno que se tiene. "Yo siempre digo que, si me quedo aquí en pelotas, no me importaría porque sé que lo voy a solucionar", ha manifestado la cantante.

A pesar de todo ello, López se ha mostrado "muy agradecida" con la vida que ha tenido. "Pienso que no lo voy a poder pagar con nada. No podría pagar las amistades que tengo, la suerte que he tenido con mi trabajo o todo lo que he aprendido", ha asegurado.

Asimismo, la artista ha confesado estar viviendo bonita una etapa en el terreno personal después de que saliese a la luz su relación con Iñaki García, con quien lleva saliendo dos años y del que no puede estar más enamorada.

"A mí lo de casarme siempre me ha dado igual, pero ahora me casaría en mi nueva casa que quiero encontrar en Madrid. Si me tengo que casar, me caso. Estoy muy enamorada y quiero una vida con él", ha zanjado.