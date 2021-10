El ejercicio de amor que ha escondido el maratón de los 20 años de OT

No hubo posibilidad de un programa especial en TVE. La cadena pública no ha aprovechado el potencial de una marca tan histórica como OT para visibilizar su primera cadena. Crear un acontecimiento en máxima audiencia para celebrar uno de sus programas más recordados hubiera sido una buena táctica para atraer nuevos y veteranos públicos, más aún en un momento en que La 1 no está en la conversación social.

Pero la productora de OT, Gestmusic, no podía dejar pasar la oportunidad de conmemorar el 20 aniversario del último gran fenómeno social de la televisión de masas. Se ve que desde OT 2017 han aprendido que ya no hace falta la tele tradicional para llegar a tu público y crear comunidad de fieles.

Resultado: sin necesidad de un plató, desde el corazón de las oficinas de la emblemática compañía, desde el mismo sitio donde se idearon programas como 'Crónicas Marcianas', se ha realizado un maratón con Noemí Galera al frente y con un componente participativo muy fuerte. Público, concursantes y profesionales del programa hablando sin demasiados tabúes a través de Youtube y, en la parte final, con un colofón de fiesta por RTVE Play. La nueva plataforma bajo demanda de RTVE. Ellos sí que sabían que no podían quedarse fuera de este acontecimiento.

Un maratón en el que hemos visto desde a Toni Cruz y Josep María Mainat sincerarse sobre como OT recuperó la vitalidad del target joven en TVE a un Jesús Vázquez emocionado al ver lo travieso que era en las ediciones del concurso en Telecinco. Incluso reconociendo que el programa que más feliz le ha hecho presentar ha sido el crucero de 'First Dates', lo último que ha grabado. Y Noemí, con curiosidad, preguntándole por lo nuevo que va a hacer en Mediaset y aplaudiendo cuando descubre, en directo, el jurado del próximo 'Idol Kids' (con Camela como fichaje estelar). Sin rivalidad entre cadenas, sin rivalidad entre productoras.

"Paradójicamente OT ya se asocia más a la productora Gestmusic que a la cadena en la que nació y renació: TVE"

Gestmusic se podía haber quedado en un programa de autobombo en el que incidir y vender lo maravilloso que es 'Operación Triunfo'. Pero, de nuevo, han ejercido una catarsis de complicidad con el espectador, contestando hasta las dudas más comprometidas. Y la emisión ha enganchado, pues es fácil sentirse en una reunión de amigos de los que aprendes porque comparten, sin demasiados filtros, su bagaje práctico en la trastienda del show. Y es que el mejor entretenimiento es el que aporta, y este programa ha sido más disfrutón porque estaba aportando y dando herramientas útiles al espectador.

Como consecuencia, el maratón de los 20 años de OT no sólo ha sido un cumpleaños: ha sido un ejercicio de amor hacia los fieles del programa. No ha habido la inversión de un prime time detrás, no ha habido una rentabilidad comercial clásica. Sólo un equipo que tiene un vínculo emocional con un programa televisivo y que, encima, se abren para contar sus aspiraciones e incertidumbres con una transparencia que no es habitual en estos tiempos. Así lo ha hecho también el propio director de la productora Tinet Rubira, contestando a una especie de interrogatorio de la gente y argumentando aquellas rarezas de la tele que no siempre se entienden en pantalla si no estás dentro de la tele. Pero (casi) todo tiene explicación y en el maratón de OT todo se ha comprendido mejor. Es más, esta emisión ha sido una fuente de información inédita para entender mejor OT y el showbusiness televisivo.

Un programa hecho sin nada a cambio pero que, al final, sí que ha logrado el abstracto beneficio de acercar de forma empática el trabajo de los profesionales de la productora al público. Gestmusic ha potenciado su marca con esta inversión para Youtube y sus seguidores. Por eso mismo, quizá y paradójicamente, hoy OT ya se asocia más a la productora Gestmusic que a la cadena en la que nació y renació: TVE.

No sabemos si OT volverá, pero seguro que dentro de cinco años seguirán existiendo fans dispuestos a celebrar las bodas de plata del concurso y, sobre todo, emocionarse con un talent musical que han sentido para parte de sus vidas.