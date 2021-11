El TC cierra la puerta a la devolución generalizada de lo pagado por el impuesto de plusvalía pese al voto en contra de 2 magistrados

El Tribunal Constitucional ha publicado finalmente este miércoles su sentencia en la que declara la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía y anula el sistema para calcular la base imponible. El alto tribunal cierra la puerta a la devolución generalizada de lo pagado por los contribuyentes, pese al voto en contra de dos magistrados.

La decisión del Constitucional se conoció por adelantado la semana pasada, cuando se publicó un avance del sentido del fallo, algo que se hace cuando se trata de asuntos de calado.

Ahora el TC confirma que declara la nulidad del sistema para calcular el impuesto, lo que en los hechos impide su aplicación.

También confirma que solo los contribuyentes que tuvieran una reclamación abierta a fecha de que se publicara la sentencia (26 de octubre) tendrán la oportunidad de ver devuelto lo pagado.

Puedes consultar la sentencia íntegra del alto tribunal:

Así, el texto confirma que no pueden considerarse "situaciones susceptibles de ser revisadas" los expedientes que a fecha 26 de octubre hayan sido decididos "definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme".

Confirma también que se cierra la puerta aquellas situaciones en las que, pese a no ser firmes, no se hubiera presentado recurso a esa fecha: "A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada [...] a dicha fecha".

Votos en contra

Pero el TC difunde también el voto particular de dos magistrados que se inclinaban por permitir la devolución generalizada de lo pagado.

La sentencia cuenta con el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido al que se adhiere la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, según el comunicado del TC. El magistrado propone en su voto particular un sistema alternativo al vigente de estimación objetiva de la base imponible.

En su opinión, la solución más adecuada debería haber sido no declarar la nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva, que hubiera permitido pedir la devolución del impuesto en todos aquellos casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida.

Puedes leer aquí el voto particular de Conde-Pumpido

Más información en breve.