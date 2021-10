El TC delimita quiénes podrán reclamar la devolución del impuesto de plusvalía tras ser declarado inconstitucional

Este jueves se ha conocido el borrador de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal de plusvalía en el que se prevé quienes podrán reclamar la devolución de ese impuesto, y todo apunta a que son mañas noticias para los contribuyentes.

De acuerdo con el borrador, al que ha tenido acceso 20minutos a través de la compañía Reclamador.es, el Constitucional delimita las devoluciones a solo contribuyentes que tuvieran expedientes y recursos abiertos antes de la publicación del fallo.

Aquellos casos en los que se pagó y no se hizo ninguna reclamación ni se presentó ningún recurso no se podrá recuperar el dinero pagado.

El pasado martes, el alto tribunal adelantó el sentido de su decisión sobre el impuesto, declarando inconstitucional el sistema para calcularlo.

Se trata de un sistema que establece que el simple paso del tiempo produce un aumento en el valor de los terrenos urbanos, incluso si en la realidad ese bien inmueble había perdido valor.

Así, por ejemplo, muchas personas que trasmitieron sus propiedades durante la crisis del ladrillo de 2008 tuvieron que pagar un impuesto de plusvalía como si el inmueble hubiera aumentado de valor, cuando ocurrió lo contrario.

Al declarar nulo el sistema para calcularlo, el Constitucional deroga de facto ese gravamen, pues es imposible liquidarlo.

Ello causó la inmediata reacción de cientos de administraciones locales, que verán mercados sus ingresos. El PP calcula que las arcas municipales de todo el país ingresan unos 4.000 millones de euros por ese concepto. Solo Madrid estima que dejará de recaudar unos 500 millones.

El impacto ha sido tal que al poco de conocerse la decisión el pasado martes, Hacienda salió al paso avisando de que ya preparaba un nuevo sistema para calcular el gravamen, para garantizar su constitucionalidad y permitir a los ayuntamientos que sigan recaudándolo.

Solo quienes ya hayan reclamado

Carlos de la Sierra Experto en derecho fiscal de Reclamador.es @reclamador

Carlos de la Sierra, experto en derecho fiscal de Reclamador.es, señala que tras una primera lectura del borrador por el equipo legal de Reclamador.es, "las noticias no son las esperadas, pues sorprendentemente, el Tribunal Constitucional priva del derecho a reclamar a todos los contribuyentes que no tuvieran ya iniciada una reclamación de este tributo, aunque aún se encontraran en plazo para ello”.

"El Tribunal Constitucional priva del derecho a reclamar a todos los contribuyentes que no tuvieran ya iniciada una reclamación"

Y es que las legislaciones locales otorgan un plazo para reclamar que a veces llega a los cuatro años después de haber liquidado el impuesto.

“El borrador de la sentencia señala que tendrán consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha", señala De la Sierra.

Ello se traduce en que los contribuyentes que no hubieran presentado ya un recurso, no lo podrán hacer ahora y, por tanto, no podrán recuperar lo pagado por el impuesto.

Sin embargo, fuentes de la firma recuerdan que se trata de un borrador, y que hasta que se publique la sentencia definitiva pueden cambiar algunas cosas.