El título del príncipe Harry que va a pasar a manos de la princesa Beatriz

Normalmente lo suelen hacer el príncipe Carlos de Inglaterra, en su calidad de heredero al trono y como acaba de demostrar en la cumbre del clima COP26 que se celebra en Glasgow, o bien el primogénito de este, el príncipe Guillermo, quien se ganó la confianza de los ciudadanos con sus actos durante la peor parte del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pero ellos no son los únicos encargados de la representación de la Casa Real cuando la reina Isabel II no puede.

Ahora mismo, la monarca de 95 años, debido a la recomendación de los médicos de que guarde reposo, no está asistiendo a ningún evento de los que tenía acordados, algo que la familia real británica tiene previsto y por la que designa algunos nombres que puedan sustituir a la corona en otros compromisos, empezando como hemos dicho por quienes algún día se sentarán en el trono.

Pero tras ellos se encuentran los Consejeros de Estados, marcados por la constitución real, y cuya función es la de hacer las veces de Su Majestad en caso de que, cualesquiera que sea el motivo, ella no pueda acudir. Son cuatro los miembros de los Windsor que ostentan dicho título y, entre ellos, se encuentra el príncipe Harry.

Sin embargo, es de sobra sabido que el duque de Sussex, junto con su esposa, Meghan Markle, abandonó la institución real a principios de 2020. Hasta ahora, debido a que la agenda de la Casa Real no ha estado funcionando al 100% por la pandemia, no ha hecho falta plantearse quienes eran estos miembros, pero ahora, con Isabel II no pudiendo actuar, necesitan renovar los nombres con cierta urgencia.

Y la siguiente en la línea de sucesión no es otra que la princesa Beatriz de York, quien ocupa el décimo puesto, dado que no se tienen en cuenta quienes aún son menores, como los cinco hijos de sus primos, tres de Guillermo y dos de Harry, puesto que aún no podrían ejercer la representación.

Verdaderamente habría alguien que está un puesto por encima de la princesa Beatriz: su padre. Sin embargo, debido a los recientes escándalos por abusos sexuales y tráfico de menores del príncipe Andrés, duque de York, noveno en la lista de sucesión al trono, se prefiere omitirlo de cualquier acto público desde 2019 para no manchar la imagen de la Corona.

Por último, según el Daily Mail, hay otra opción, y es que tampoco la nieta de la reina sea quien recoja el testigo del príncipe Harry como Consejero de Estado, sino que lo haga la esposa de su primogénito: Camila de Cornualles. "Este es un dolor de cabeza constitucional. Con una monarca envejecida, se tiene que hablar de lo que va a suceder si la Reina no puede trabajar por cualquier razón", ha comentado un informante, que recuerda a su vez que Beatriz no tiene un rol activo en la familia real.