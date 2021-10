Marta López, tras el anuncio de la ruptura de Antonio David y Olga Moreno: "Ella no me contó toda la verdad"

Marta López se ha mostrado incrédula este viernes en Sálvame tras la confesión de Antonio David que se ha separado de Olga Moreno. Considera que su amiga "ha vivido engañada" por el amor que sentía por su marido.

La exconcursante de Gran Hermano no se imaginaba que el matrimonio estuviera en crisis porque Olga no le había confesado nada. "Ella no me ha contado toda la verdad, ella a mí siempre me ha mostrado que entre ellos las cosas iban bien", dijo, visiblemente molesta.

"Olga es una mujer muy enamorada, ella ni siquiera se creía todo lo que se dijo cuando llegó a Mediaset el autobús de amantes de Antonio David", explicó la colaboradora.

"Ella nunca va a hablar mal de Antonio David porque le quiere y por el bien de los niños, tanto de los hijos de él como de la niña que tienen en común", ha puesto en valor.

Según ella, la ganadora de Supervivientes no va a lucrarse ni pronunciarse al respecto. "Olga no quiere saber nada de este mundo de la televisión, ella podía haber dado entrevistas tras su vuelta de Honduras y no lo ha hecho", expresó.

Marta López ha estado siempre muy cerca de Olga Moreno, realizando una intensa defensa en temas polémicos como la docuserie de Rocío Carrasco o su relación con los hijos de Antonio David.

Desde que salieran de Supervivientes y pese a los rumores constantes que se han ido produciendo acerca de que su amistad no sería tan real como creía la colaboradora, le ha dado todo su apoyo.