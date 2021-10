Antonio David Flores le fue infiel a Olga Moreno con Marta López, según José María Franco

La separación de Olga Moreno y Antonio David Flores ha desatado un goteo de informaciones y rumores que parece no tener fin. El último dato lo ha aportado José María Franco en Sálvame, donde ha hablado de una supuesta infidelidad.

El chófer y hombre 'para todo' de Rocío Jurado ha contado que el ex guardia civil le habría sido desleal a su expareja con una de sus íntimas amigas y compañeras en los platós: Marta López.

Franco asegura que Moreno "ha tragado" severas faltas de respeto por parte del extertuliano, que habría vivido un acercamiento con la colaboradora de Ya es mediodía. "Este tío no ha parado", ha insistido.

Sin embargo, Kiko Hernández, quien es uno de los mejores amigos del rostro de Supervivientes 2021, ha negado rotundamente esta información.

"A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo, todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso", ha subrayado.

Franco ha afirmado, además, que durante su paso por Crónicas Marcianas Antonio David y Nuria Bermúdez "estuvieron liados"; y también ha señalado a Silvia Fominaya.