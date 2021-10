Rocío Flores se encuentra abatida tras las declaraciones de Antonio David confirmando su ruptura con Olga Moreno

Rocío Flores se ha mostrado muy abatida tras su salida del plató de El Programa de Ana Rosa este viernes después de que Antonio David confirmara su ruptura con Olga Moreno.

La joven no ha querido pronunciarse al respecto, dejándolo en manos de la pareja. "Me vais a perdonar, es una cosa que es de ellos, ellos son los protagonistas y voy a seguir respetando su decisión", expresó ante las preguntas de sus compañeros en el programa.

Pese a que la hija de Rocío Carrasco no ha querido ni confirmar ni desmentir los rumores que sobrevolaban la relación de su padre, se rompió a llorar con la insistencia del presentador, Joaquín Prat. "A mí también me vas a perdonar, pero yo te tengo que preguntar", le dijo muy serio.

"No quiero que nadie se lo tome a personal, llevo muchos días que me llama todo el mundo, me siento un poco mal, entiendo que me preguntéis pero es algo que no me corresponden hablar...", explicó.

El presentador continúo con su labor de intentar conseguir algún tipo de declaración exclusiva de Rocío Flores. Fue entonces cuando ella misma reconoció que su padre se encontraba en la casa familiar, algo que se dudaba al no haberle visto en los últimos días pese a que la prensa está 24 horas en la puerta.

"No lleva siendo el mejor momento de la familia desde hace un año", cuenta sobre su situación personal. Ante el gran conflicto familiar, dice: "Lo único que sé es que ante todo somos una familia, indiferentemente de lo que pase con un matrimonio", declaró.

La colaboradora ha mostrado su tristeza por la noticia. "Son muchas cosas, tienen 45 años y llevan 20 años juntos, no tengo la varita mágica y ojalá la tuviera", concluyó.

A su salida del programa, las cámaras de la prensa han podido captar a la joven visiblemente abatida después de que Antonio David en primera persona quisiera despejar todas las dudas al respecto y confirmara la separación, nueve días después de que se hiciera pública la noticia.

Rocío Flores siempre ha mostrado públicamente su admiración por la relación que mantenía su padre con Olga Moreno, además de su cariño por esta. Es por esto que la ruptura de la pareja supone un duro golpe para la joven, que ni ella ni su familia se encuentran en su mejor momento personal desde que el 21 de marzo Rocío Carrasco diera su versión en la docuserie de su vida.